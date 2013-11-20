徐绍史：激活民间投资活力 完善市场决定价格机制

路透北京11月20日 -中国国家发展和改革委主任徐绍史近日表示，将把握好经济体制改革的重点，推进行政审批、投资体制、宏观调控、价格改革等方面的改革，进一步激活民间投资的活力，完善主要由市场决定价格的机制。

人民日报周三刊登对徐绍史的访谈，他就三中全会决定做出解读，表示经济体制改革在全面深化改革中起着“牛鼻子”的作用，抓住这个“牛鼻子”，可促进其他领域深层次矛盾的化解和改革的协同深化。

对发改委而言，将继续深化行政审批制度改革，最大限度减少对微观事务的管理；深化投资体制改革，一方面，要在面上推进投资体制改革，另一方面，要进一步激活民间投资的活力。

具体来说，要继续全面清理和修订有关民间投资的行政法规、部门规章及规范性文件，制定清晰透明、公平公正、操作性强的市场准入规则，破除“玻璃门”、“弹簧门”、“旋转门”，为民间投资参与市场竞争进一步“松绑开路”。重点是推动落实民间投资36条及42项实施细则。

此外，徐绍史表示发改委还将完善主要由市场决定价格的机制，做到“减”、“建”、“保”。

“减”就是，凡是能由市场形成价格的坚决交给市场；暂时不具备放开条件的，要建立健全全面反映市场供求、资源稀缺程度、生态环境损害成本和修复效益的价格动态调整机制。“建”就是，建立有利于促进节能环保、推动经济转型升级和生态文明制度建设的差别化价格政策体系，更好地发挥价格杠杆作用。“保”就是，按照“保基本、促公平”原则，完善居民生活阶梯价格制度。

宏观调控方面，发改委正会同有关部门研究起草《完善宏观调控体系的意见》，该文件将就完善宏观调控目标体系、政策手段和决策实施机制，增强调控的科学性、针对性、有效性，提出一系列政策措施。

上周五晚间发布中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，共16个部分，从经济、政治、文化、社会、生态文明、国防和军队6个方面，具体部署全面深化改革的主要任务和重大举措，其中不乏诸多突破性改革举措，包括土地改革，政府管理体制等。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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