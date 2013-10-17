发改委称国内成品油价格今日不调整

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透北京10月17日 - 中国国家发展和改革委员会周四表示，国内成品油价格今日不作调整。
发改委网站新闻稿称，自9月29日国内成品油价格调整以来，国际市场油价高位震荡，按现行国内成品油价格机制测算，10月17日的前10个工作日平均价格与9月29日调价前10个工作日平均价格相比基本持平，调价金额每吨不足50元。
根据《石油价格管理办法（试行）》第六条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
国家发改委9月29日宣布，自9月30日起汽、柴油价格每吨分别下调245和235元人民币，成品油价在此前连续三次上调后走低。
根据3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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