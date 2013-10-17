发改委称国内成品油价格今日不调整

发改委网站新闻稿称，自9月29日国内成品油价格调整以来，国际市场油价高位震荡，按现行国内成品油价格机制测算，10月17日的前10个工作日平均价格与9月29日调价前10个工作日平均价格相比基本持平，调价金额每吨不足50元。

国家发改委9月29日宣布，自9月30日起汽、柴油价格每吨分别下调245和235元人民币，成品油价在此前连续三次上调后走低。

根据3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次，该降就降，该升就升。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）