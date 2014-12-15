中国发改委一日批复六个大型基建项目 总投资近两千亿元（更新版）

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
(新增更多批复内容)
路透北京12月15日 - 中国国家发改委周一稍晚再批复一项基础设施建设项目，总投资为863.4亿元人民币。这是发改委一日内批复的第六个基建项目，使得当日批复项目的总投资金额增加到1,986.4亿元。
刊登在发改委网站的“关于北京新机场工程可行性研究报告的批复”称，该项目机场工程总投资799.8亿元，空管工程总投资41.6亿元，供油工程机场场区内项目投资22亿元。
发改委公告称，对于该项目中的航空公司基地工程，将进一步深化论证建设方案后由发改委另行核准。
周一早些时候，发改委批复广东龙川至怀集公路等四条公路建设项目的可行性报告，同时批复广西柳州至南宁高速公路改扩建工程可行性研究报告，上述五个基建项目总投资金额约1,123亿元。
为对抗经济下行压力，中国四季度基础设施投资步伐继续加快。四季度前两个月，发改委共分七批集中批复铁路等基建投资项目，累计投资额度已经超过9,000亿元。加上周一批复的项目，四季度至今，发改委批复基础设施建设项目的累计投资额度已逾万亿元。（完）
欲浏览更多详情，请点选发改委网站：www.ndrc.gov.cn
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。