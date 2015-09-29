中国发改委批复北京、天津和深圳城轨建设规划 共计4647.7亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月28日 - 中国国家发改委日前批复北京城市轨道交通第二期建设规划（2015～2021年），天津城轨第二期建设规划（2015～2020年），以及深圳城轨第三期建设规划（2011～2020年）调整方案，总投资共计4,647.73亿元人民币。
发改委网站刊登的通知称，为实现城市总体规划目标，支撑重点区域发展，构建综合交通体系，发挥轨道交通网络效益，提升服务保障水平，同意北京市城市轨道交通第二期建设规划，并根据实际情况将规划期限调整为2015～2021年。
发改委要求北京根据《京津冀协同发展规划纲要》要求，结合即将开展的北京市城市总体规划修改和京津冀城际铁路网规划，进一步完善线网规划。加强与河北省的沟通协调，落实平谷线线路走向、投融资和运营管理方案。
据北京城轨二期建设规划，2015～2021年建设12个项目，总长度262.9公里。预测2021年，北京市公共交通占机动化出行量比例为60%，轨道交通占公共交通出行量比例为62%。
本期建设项目总投资为2,122.8 亿元，其中资本金占40%，计849.12亿元，由北京市级财政资金解决。资本金以外的资金以国内银行贷款为主，并辅以多元化融资模式。
根据天津城轨二期建设规划，预测2020年，天津市公共交通占机动化出行量比例达到36%，轨道交通占公共交通出行量比例达到40%。项目总投资为1,794.33亿元，其中资本金占40%，计717.73亿元，由天津市区两级及滨海新区财政资金解决。资本金以外的资金利用国内银行贷款等方式解决。
深圳城轨三期建设规划调整方案预计到2020年，形成11条运营线路、总长434.9公里的轨道交通网络。项目总投资为730.6亿元，其中资本金占40%，计292.24亿元，由深圳市财政资金解决。资本金以外的资金利用国内银行贷款等融资方式解决。（完）
欲览详情，请点击发改委网站链接 www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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