中国发改委批复六个城际铁路及轨道交通项目 总投资逾2700亿元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月13日 - 中国国家发改委日前批复福建海峡西岸城际铁路、成渝地区城际铁路、皖江地区城际铁路及宁夏沿黄经济区城际铁路等四个项目，以及温州市域铁路和广州轨道交通7号线等两个市域交通建设项目，累计总投资2,744.73亿元人民币。
发改委网站周二刊登批复称，同意福建省海峡西岸城际铁路建设规划方案，2015-2020年建设线路总里程583公里，总投资约1,071亿元；成渝城市群城际铁路计划建设总里程1,008公里，总投资约969亿元。
皖江项目建设总里程310公里，总投资411.7亿元；宁夏项目建设规划总里程72公里，总投资约81亿元。
浙江温州市域铁路项目长度35.8公里，投资约122.4亿元；广州市轨道交通7号线一期工程项目线路长13.3公里，投资89.63亿元。（完）
欲览详情，请点击国家发改委网站链接 www.ndrc.gov.cn
(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。