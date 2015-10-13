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中国财经 | 2015年 10月 13日 星期二 16:28 BJT

中国发改委批复六个城际铁路及轨道交通项目 总投资逾2700亿元

路透北京10月13日 - 中国国家发改委日前批复福建海峡西岸城际铁路、成渝地区城际铁路、皖江地区城际铁路及宁夏沿黄经济区城际铁路等四个项目，以及温州市域铁路和广州轨道交通7号线等两个市域交通建设项目，累计总投资2,744.73亿元人民币。

发改委网站周二刊登批复称，同意福建省海峡西岸城际铁路建设规划方案，2015-2020年建设线路总里程583公里，总投资约1,071亿元；成渝城市群城际铁路计划建设总里程1,008公里，总投资约969亿元。

皖江项目建设总里程310公里，总投资411.7亿元；宁夏项目建设规划总里程72公里，总投资约81亿元。

浙江温州市域铁路项目长度35.8公里，投资约122.4亿元；广州市轨道交通7号线一期工程项目线路长13.3公里，投资89.63亿元。（完）

欲览详情，请点击国家发改委网站链接 www.ndrc.gov.cn

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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