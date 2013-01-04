三星等六家外企实施液晶面板价格垄断被查处

路透北京1月4日 - 中国国家发展和改革委员会周五称,包括韩国三星、LG等六家境外企业实施液晶面板价格垄断被依法查处.六家企业在中国大陆境内销售涉案液晶面板数量合计514.62万片,违法所得合计2.08亿元人民币.

发改委依法责令涉案企业退还国内彩电企业多付价款1.72亿元,没收3,675万元,罚款1.44亿元,经济制裁总金额3.53亿元.其中三星(005930.KS)1.01亿元,LG(066570.KS)1.18亿元,群创(3481.TW)9,441万元,友达(2409.TW)2,189万元,中华映管(2475.TW)1,620万元,瀚宇彩晶(6116.TW)24万元.

新闻稿称,2006年12月以来,发改委多次收到举报,反映从2001年起,韩国三星、LG,台湾群创、友达等液晶面板企业,合谋操纵液晶面板价格,在中国大陆实施价格垄断行为.发改委依法对此案进行了立案调查.

在调查过程中,相关企业主动报告了合谋操纵液晶面板价格的情况.经查实,2001年至2006年六年时间里,韩国三星、LG,台湾群创、友达、中华映管和瀚宇彩晶等六家企业,在台湾和韩国共召开53次"晶体会议",主要内容是交换液晶面板市场信息,协商液晶面板价格.

在中国大陆境内销售液晶面板时,涉案企业依据晶体会议协商的价格或互相交换的有关信息,操纵市场价格,损害了其他经营者和消费者的合法权益.

截至目前,涉案的六家液晶面板企业已将国内彩电企业多付价款1.72亿元全部退还,并提出整改措施:承诺今后将严格遵守中国法律,自觉维护市场竞争秩序,并承诺尽最大努力向中国彩电企业公平供货,向所有客户提供同等的高端产品、新技术产品采购机会;同时承诺对中国彩电企业内销电视提供的面板无偿保修服务期限由18个月延长到36个月.

中国主要的彩电企业包括TCL(1070.HK)、创维(0751.HK)、康佳(000016.SZ)、长虹(600839.SS)等. (完)

(发稿 沈燕; 审校 屈桂娟)

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