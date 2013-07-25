发改委发文支持小微企业融资服务（更新版）

(新增分析师评论)

路透北京7月25日 - 中国国家发改委周四出台指导意见，通过扩大相关企业发债规模，规范清理商业银行收费，加大信贷支持等方式，来加强小微企业融资服务；分析人士认为这对缓解小微企业融资难问题具有较强的针对性和可操作性。

指导意见称，将会继续支持符合条件的国有企业和地方政府投融资平台试点发行小微企业增信集合债券；同时鼓励地方政府投融资平台公司发债用于开发园区的小企业创业基地等建设，意在拓宽小微企业融资渠道，缓解小微企业融资困难，加大对小微企业的支持力度。

“政策着眼点在小微企业，对解决目前小微企业遭遇的融资难、融资成本高、融资渠道狭窄等问题，有较强的政策针对性和可操作性。”山西证券策略分析师杜亮说。

意见并称，将抓紧制定鼓励财政出资的股权投资企业、产业投资基金支持小微企业的政策措施；鼓励新兴产业创投计划参股创业投资企业进一步加大对战略性新兴产业和高技术产业领域小微企业的投资力度；鼓励各省级备案管理部门积极开展创业投资企业、股权投资企业与小微企业的项目对接活动。

同时，要清理规范涉及企业的基本银行服务费用，完善银行收费定价机制。要彻查违规行为，整肃经营环境，切实降低小微企业实际融资成本。

杜亮并结合周三国务院出台的小微企业税收减免政策分析认为，管理层已经注意到民企特别是小微企业的经营困境。随着政策的持续落实，中小企业经营环境将适当改善，对于促进经济发展，增加就业都有积极意义。

中国国务院常务会议周三决定进一步公平税负，暂免征收部分小微企业增值税和营业税，决定从8月1日起，对小微企业中月销售额不超过2万元人民币的增值税小规模纳税人和营业税纳税人暂免征收增值税和营业税，并抓紧研究相关长效机制。

发改委并表示，将贯彻《关于坚决遏制产能严重过剩行业盲目扩张的通知》精神，支持创业投资企业、产业投资基金、企业债券满足产能过剩行业的小微企业转型转产、产品结构调整的融资需求。

此外，严格限制创业投资引导基金和财政出资的股权投资企业、产业投资基金间接或直接投向产能严重过剩行业新增产能项目、违规在建项目。（完）

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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