去年发改委未给11个新兴产业核心领域安排投资--审计署

刘家义在向全国人大常委会报告2011年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况时称,发展改革委在产业振兴和技术改造投资计划中,对不属於支持范围或未严格执行相关产业政策的6个项目安排投资2,922万元人民币,应重点支持的清洁生产技术等11个战略性新兴产业核心领域却未安排投资.