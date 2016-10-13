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中国财经 | 2016年 10月 13日 星期四 15:07 BJT

中国发改委批复厦门及乌鲁木齐城轨建设两项目 总投资逾1300亿元

路透北京10月13日 - 为应对经济下行压力，中国继续加快政府投资核准进度。国家发改委周四称，批复厦门市城市轨道交通第二期建设规划、乌鲁木齐市城市轨道交通第二期建设规划两项目，总投资1,339.02亿元人民币。

两个批复项目中，厦门市城市轨道交通第二期建设规划（2016-2022 年）总投资为1,000.92亿元，其中资本金占25%，计250.23亿元，由厦门市财政资金承担；资本金以外的资金以银行贷款为主，并辅以多元化融资模式。

乌鲁木齐市城市轨道交通第二期建设规划（2016-2021 年）近期建设项目总投资为338.1亿元，其中资本金占25%，计84.5亿元，由新疆自治区、乌鲁木齐市两级财政共同出资解决。资本金以外的资金以多元化融资模式筹措。（完）

欲览详情，请点选中国国家发改委网站：www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/

(发稿 李子木；审校 林高丽)

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