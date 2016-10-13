中国发改委批复厦门及乌鲁木齐城轨建设两项目 总投资逾1300亿元

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月13日 - 为应对经济下行压力，中国继续加快政府投资核准进度。国家发改委周四称，批复厦门市城市轨道交通第二期建设规划、乌鲁木齐市城市轨道交通第二期建设规划两项目，总投资1,339.02亿元人民币。
两个批复项目中，厦门市城市轨道交通第二期建设规划（2016-2022 年）总投资为1,000.92亿元，其中资本金占25%，计250.23亿元，由厦门市财政资金承担；资本金以外的资金以银行贷款为主，并辅以多元化融资模式。
乌鲁木齐市城市轨道交通第二期建设规划（2016-2021 年）近期建设项目总投资为338.1亿元，其中资本金占25%，计84.5亿元，由新疆自治区、乌鲁木齐市两级财政共同出资解决。资本金以外的资金以多元化融资模式筹措。（完）
欲览详情，请点选中国国家发改委网站：www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/
(发稿 李子木；审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。