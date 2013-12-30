徐绍史：须密切关注日圆贬值影响

路透首尔12月30日 -中国国家发展与改革委员会主任徐绍史周一表示，必须密切监视日圆贬值的影响，因为它有可能冲击到周边经济体。

徐绍史在与韩国企划财政部长官玄旿锡举行双边会谈时称，日本将寻求通过日圆贬值促进出口，这一政策将影响到韩国和中国，所以需要密切关注。