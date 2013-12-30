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中国财经 | 2013年 12月 30日 星期一 10:05 BJT

徐绍史：须密切关注日圆贬值影响

路透首尔12月30日 -中国国家发展与改革委员会主任徐绍史周一表示，必须密切监视日圆贬值的影响，因为它有可能冲击到周边经济体。

徐绍史在与韩国企划财政部长官玄旿锡举行双边会谈时称，日本将寻求通过日圆贬值促进出口，这一政策将影响到韩国和中国，所以需要密切关注。

他还指出，美国联邦储备委员会(FED)缩减购债规模可能引发资本流出新兴经济体。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

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