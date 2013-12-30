徐绍史：须密切关注日圆贬值影响

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透首尔12月30日 -中国国家发展与改革委员会主任徐绍史周一表示，必须密切监视日圆贬值的影响，因为它有可能冲击到周边经济体。
徐绍史在与韩国企划财政部长官玄旿锡举行双边会谈时称，日本将寻求通过日圆贬值促进出口，这一政策将影响到韩国和中国，所以需要密切关注。
他还指出，美国联邦储备委员会(FED)缩减购债规模可能引发资本流出新兴经济体。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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路透上海4月14日 - 中国上海交易所与深圳交易所周五同时发布通知，正式确定于5月22日起修改回购计息方式，将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。
路透上海4月14日 - 中国证监会网站周五刊登通知表示，近日，针对炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为，证监会部署了2017年专项执法行动第二批案件。目前，相关调查工作已经全面展开，部分重点案件已经取得重要突破。