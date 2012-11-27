张平：中国有“很大空间”调整财政及货币政策

沪综指收跌脱离逾两个月新高 获利回吐压力加大周期股领跌

路透北京2月17日 - 中国股市沪综指周五收跌，脱离逾两个月盘中新高。分析师指出，今日大盘冲高回落，中小盘股表现略好于大盘股，前期强势的钢铁、有色、煤炭、基建等板块跌幅居前；料后市调整幅度有限，大盘将以时间换空间，在3,200点附近形成新的整理平台。