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中国财经 | 2012年 11月 28日 星期三 07:42 BJT

张平：中国有“很大空间”调整财政及货币政策

路透孟买11月27日电---中国国家发展和改革委员会主任张平周二表示,中国有"很大空间"调整财政及货币政策.

张平是在周二的亚洲金融合作会议上作出如上表示.

他并称中国财政赤字相当於国内生产总值(GDP)的比率不高.(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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