张平：中国有“很大空间”调整财政及货币政策

中国不会针对美国总统的政策主张出台专门的产业政策--工信部长
路透北京2月17日 - 中国工信部部长苗圩周五表示，中国不会针对美国总统的政策主张出台专门的产业政策，中国制造业不会因为某些人想法改变而改变。
路透孟买11月27日电---中国国家发展和改革委员会主任张平周二表示,中国有"很大空间"调整财政及货币政策.
张平是在周二的亚洲金融合作会议上作出如上表示.
他并称中国财政赤字相当於国内生产总值(GDP)的比率不高.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国工信部部长苗圩周五表示，中国不会针对美国总统的政策主张出台专门的产业政策，中国制造业不会因为某些人想法改变而改变。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.06%，低于上交易日收盘的18.11%。
路透北京2月17日 - 中国股市沪综指周五收跌，脱离逾两个月盘中新高。分析师指出，今日大盘冲高回落，中小盘股表现略好于大盘股，前期强势的钢铁、有色、煤炭、基建等板块跌幅居前；料后市调整幅度有限，大盘将以时间换空间，在3,200点附近形成新的整理平台。