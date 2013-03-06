张平：上半年可能出台城镇化规划

路透北京3月6日 - 中国政府政将城镇化定为扩内需的最大潜力所在，而具体举措仍有待公布。国家发改委主任张平周三表态称，上半年可能出台城镇化发展规划。

他是在“两会”记者会上做出上述评论。他还称，对未来国内经济发展充满信心，进一步扩大内需和基础设施投资还有很大潜力。

“我们有13亿人口，工业化、信息化、城镇化和农业现代化正在积极的推进。这就给我们提供了广阔的空间，给我们扩大内需提供了空间”他说道。“ 我们还有一个最大的政治优势，就是我们可以集中力量办大事。”

投资目前仍是拉动中国经济增长的重要支撑。昨日发布的中国2013政府工作报告中也称，现阶段投资在促进经济增长中的作用不可低估，中国既有投资能力又有投资需求，关键在于选准方向、优化结构、提高投资的质量和效益；也必须进一步放宽民间投资市场准入，激发民间投资活力。(完)

(发稿 沈燕; 撰写 乔艳红; 审校 黄凯)

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