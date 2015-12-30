全面振兴东北老工业基地需破除体制机制障碍--中国中共中央政治局

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月30日 - 中国中共中央政治局周三召开会议提出，当前和今后一个时期是推进东北老工业基地全面振兴的关键时期，要坚决破除体制机制障碍，着力推进结构调整，下大力气改变传统产品占大头的单一产品结构。
新华社援引会议内容并强调要全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败斗争，要加大问责力度，让失责必问成为常态。
“抓好新一轮东北老工业基地振兴，重点要在四个方面着力，”会议称，“一是着力完善体制机制，要坚决破除体制机制障碍，形成一个同市场完全对接、充满内在活力的体制机制。”
二是着力推进结构调整，下大气力改变传统产品占大头、“原”字号“初”字号产品居多的单一产品结构；三是着力鼓励创新创业，把创新作为东北内生发展动力的主要生成点；四是着力保障和改善民生。
会议提出，到2020年，东北地区要在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展，经济保持中高速增长，同步实现全面建成小康社会目标。
“在此基础上，争取再用10年左右时间，东北地区要成为全国重要的经济支撑带，具有国际竞争力的先进装备制造业基地和重大技术装备战略基地，国家新型原材料基地、现代农业生产基地和重要技术创新与研发基地，”会议称。
会议并强调要全面从严治党，完善党内监督制度，决不能让“四风”反弹回潮。“要力度不减、节奏不变，形成持续威慑，坚决把腐败蔓延势头遏制住。”
（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。