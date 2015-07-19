加大支持东北老工业基地振兴 并增强其内生动力--习近平

路透北京7月19日 - 中国国家主席习近平指出，国家要加大支持力度振兴东北老工业基地，东北地区要增强内生发展活力和动力，把装备制造业做大做强，加快培育战略性新兴产业，大力发展服务业，改造提升传统产业，扩大基础设施建设，积极发展民营经济。

新华社周日援引习近平讲话称，当前中国经济形势和运行态势总体是好的。经济发展长期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。经济发展前景仍然广阔，对此一定要有信心。

习近平在长春召开部分省区党委主要负责同志座谈会时强调，目前东北地区发展遇到新的困难和挑战，这其中有全国“三期叠加”等共性方面的原因，也有东北地区产业结构、体制机制等个性方面的原因。

他指出，坚决破除体制机制障碍，形成一个同市场完全对接、充满内在活力的体制机制，是推动东北老工业基地振兴的治本之策。要减少政府对市场的不合理干预和对市场主体的不合理管制。要加快发展现代化大农业，积极构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，使现代农业成为重要的产业支撑。

习近平强调，要积极营造有利于创新的政策环境和制度环境，对看准的、确需支持的，政府可以采取一些合理的、差别化的激励政策。要改善金融服务，疏通金融进入实体经济特别是中小企业、小微企业的管道。

他指出，抓民生也是抓发展。要在保障基本公共服务有效供给基础上，积极引导群众对居家服务、养老服务、健康服务、文体服务、休闲服务等方面的社会需求，支持相关服务行业加快发展，培育形成新的经济增长点，使民生改善和经济发展有效对接、相得益彰。要着力保障民生建设资金投入，全力解决好人民群众关心的教育、就业、收入、社保、医疗卫生、食品安全等问题，保障民生链正常运转。

数据显示，2014年全国GDP增速最低的五个省份中，黑龙江、吉林、辽宁三省均在其中，东北三省经济增速均低于中部、西部和东部。越来越多的迹象表明，东北人口在加速减少，并已严重影响到其经济复苏。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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