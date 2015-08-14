中国正研究全面振兴东北的意见 预计五中全会后出台--发改委官员

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月14日 - 中国发改委东北等老工业基地振兴司司长周建平周五表示，东北地区自去年以来经济下行压力不断加大，本质上是体制机制问题，目前正在研究全面振兴东北等老工业基地的若干意见，十八届五中全会后有望出台。
周建平在一次发布会上表示，去年东北三省（辽宁、吉林、黑龙江）经济增长在全国倒数五位之列，今年上半年仍是如此。东三省出口变化拉动小，消费又是慢变量，且目前缺乏消费热点，支持东北发展还是要靠投资。
他强调，投资不能再投向过剩领域，应投资基础设施、公益设施，现在也在研究深化投融资改革，吸引民间资本，来加大对东北的道路、输电通道、基础设施、水电气暖等的建设。
周建平称，投融资方面，发改委正积极和国家开发银行等合作，同时也考虑吸引社会资本，支持城市老工业区、独立工矿区等建设。
国家主席习近平此前指出，国家要加大支持力度振兴东北老工业基地，东北地区要增强内生发展活力和动力，把装备制造业做大做强，加快培育战略性新兴产业，大力发展服务业，改造提升传统产业，扩大基础设施建设，积极发展民营经济。
中共十八届中央委员会第五次全体会议将于今年10月召开，研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。