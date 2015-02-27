发改委：东北经济下行压力大 要加快推进重点项目

路透北京2月27日 - 中国国家发改委主任徐绍史日前表示，当前中国经济下行压力较大，东北地区较之全国总体而言更甚，要进一步推进重大改革，加快推进重点项目，充分发挥投资的关键作用。

他是在发改委周四组织召开全面贯彻落实《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》工作会议上做出上述表示的。

“当前我国经济社会发展面临的情况严峻复杂，经济下行压力较大。与全国总体情况相比，东北地区下行压力更大，面临的困难也更多。”他称。

徐绍史称，2013年以来，东北地区经济持续下行，去年辽、吉、黑三省地区生产总值增速明显回落，这既与经济大环境息息相关，又与自身特殊的体制性、机制性、结构性矛盾紧密相关。

他提出，要进一步推进重大改革，下决心破解深层次体制机制难题；抓紧研究制定专项改革方案或实施意见。

要抓紧组织实施一批既利当前、又利长远的项目，重点投向28号文件明确的基础设施、基本公共服务、战略性、基础性产业等“瓶颈”和“短板”领域，并着力做好重大项目前期工作。

要大力推进结构调整，培育新的增长点，加快发展新兴产业，努力做大做强具有发展基础的智能机器人、燃气轮机、高端海洋工程装备等产业，形成新的优势产业；充分运用创业投资基金等金融政策手段，促进产业多元化发展，增强经济稳定性和抗风险能力。

同时积极开拓市场，扶持核电、火电、轨道交通、石化冶金、高档机床等优势装备向中高端迈进，积极开拓国际市场，引导企业勇于参与市场竞争。

国务院去年8月发布了近期支持东北振兴若干重大政策举措，表示将加快推进东北地区棚户区改造，力争再用2-3年，在全国率先基本完成现有棚户区改造计划。在东北地区开展民营经济发展改革试点，进一步放宽民间资本进入的行业和领域。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。