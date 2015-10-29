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时事要闻 | 2015年 10月 29日 星期四 18:45 BJT

中国称将向尼泊尔提供紧急燃油援助

路透北京10月29日 - 中国外交部发言人陆慷周四称：“应尼方要求，中国政府决定近日向尼泊尔提供一定数量的紧急燃油援助，帮助尼方缓解国内燃油短缺造成的困难。”

尼泊尔驻华大使馆发布声明称，尼泊尔石油公司与中国联合石油有限责任公司签署了谅解备忘录。陆慷并未予以确认。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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