今年网络建设投资比去年增10% 年内流量宽带资费务必降30%--中国工信部

路透北京7月6日 - 中国工信部总工程师、新闻发言人张峰在周一召开的提速降费新闻发布会上称，今年网络建设投资达4,350亿元人民币，比去年增长10%，未来两年的投资还将超过7,000亿元。同时督促相关企业年底前实现手机流量和固定宽带单位带宽平均资费水平都同比下降30%的目标。

新华社援引他的话称，在促进消费方面，今年将带动智能手机、计算机、互联网电视等终端设备销售额超过1.6万亿元，其中4G终端手机销售预计将接近4亿部；在带动就业方面，今年全国网络创业就业人数将超过1,000万人，是大众创业、万众创新最重要领域之一。

中国国务院今年5月印发《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》，工信部围绕意见提出三方面14项工作和细化的28项重点任务分工，包括督促基础电信企业出台和发布提速降费具体措施，明确分工加快实施；加快向民资开放电信市场，促进市场竞争；抓紧完善电信普遍服务补偿机制，加大公共财政对农村宽带建设支持力度；以及联合有关部门推动地方有效解决宽带“入场难”问题等。

数据显示，截至今年5月，中国光纤覆盖家庭规模达到3.35亿户，比三年前提高七倍多；使用8Ｍｂｐｓ及以上宽带用户超过1亿户，是三年前的近六倍，移动宽带3Ｇ、4Ｇ用户超过6.4亿户。但横向比较看，当前中国宽带发展水平与国际先进水平、与经济社会发展的要求、与群众期待还有较大差距。（完）

(发稿 沈燕；审校 曾祥进)

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