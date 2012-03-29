中国新经济增长目标反映出新的现实--穆迪

中国A股重回牛市 沪综指目标价上调至4400点--摩根士丹利
路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。
路透3月29日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)表示,中国当局已开始准备重新调整公共和民间部门在经济中的角色.若此举成功,意味着未来十年该国政治经济发生根本改变.
穆迪在一份特别报告中称,中国政府公布7.5%的新GDP年度增长目标後,新一轮结构性政策改革正成为焦点.
有关中国能否避免硬着陆,报告称穆迪认为中期增长仍相对强劲,前提是该国不会受到严重的经济或政治冲击.
"新目标突显政府实现软着陆的愿望,与其寻求更平衡增长、降低经济对投资和出口依赖,同时提高消费比重的长期目标相符,"穆迪主权风险集团(Sovereign Risk Group)高级副总裁Tom Byrne在一份声明中称.(完)
--编译 洪曦/王丽鑫;审校 田建华/艾茂林
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。
路透北京2月16日 - 针对媒体报导的多省今年固定资产预期目标超出2016年GDP，中国大型投行--中金公司表示，固定资产投资与支出法GDP的组成部分--固定资本形成总额，两者在统计概念和口径上存在差异，地方统计数字高估是固定资产投资超过GDP的更重要的原因。
美国联储局主席耶伦自特朗普就任总统以来首次出席国会听证会，周二先在参议院银行委员会作证，翌日移师众议院，就美国经济状况和利率展望向金融服务委员会作出交代。