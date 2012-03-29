中国新经济增长目标反映出新的现实--穆迪

今年中国投资增速料回升 因企业实际利率下降等推动--中金

路透北京2月16日 - 针对媒体报导的多省今年固定资产预期目标超出2016年GDP，中国大型投行--中金公司表示，固定资产投资与支出法GDP的组成部分--固定资本形成总额，两者在统计概念和口径上存在差异，地方统计数字高估是固定资产投资超过GDP的更重要的原因。