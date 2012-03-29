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财经视点 | 2012年 3月 29日 星期四 15:56 BJT

中国新经济增长目标反映出新的现实--穆迪

路透3月29日电---美国穆迪投资服务公司(Moody's)表示,中国当局已开始准备重新调整公共和民间部门在经济中的角色.若此举成功,意味着未来十年该国政治经济发生根本改变.

穆迪在一份特别报告中称,中国政府公布7.5%的新GDP年度增长目标後,新一轮结构性政策改革正成为焦点.

有关中国能否避免硬着陆,报告称穆迪认为中期增长仍相对强劲,前提是该国不会受到严重的经济或政治冲击.

"新目标突显政府实现软着陆的愿望,与其寻求更平衡增长、降低经济对投资和出口依赖,同时提高消费比重的长期目标相符,"穆迪主权风险集团(Sovereign Risk Group)高级副总裁Tom Byrne在一份声明中称.(完)

--编译 洪曦/王丽鑫;审校 田建华/艾茂林

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