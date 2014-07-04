证监会：下半年均衡安排新股发行 不会出现单月20家情况

路透上海7月4日 - 对于市场所猜测的近阶段国内A股首次公开发行（IPO）的发行节奏问题，中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，未来六个月证监会仍将按照各月大体均衡的原则安排发行，不会出现单个月份发行20家的情况。

他在每周例会上表示，在实际操作中，每月具体发行家数在视过会企业的封卷情况和发行方案准备情况而定。

证监会在5月公开表示，从6月至年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。6月初证监会下发新股重启后首批10家公司的发行批文，其中的九家公司已完成发行并挂牌上市。

第一财经日报周五报导称，目前沪深两市已经通过发审会的拟上市企业达40家。业内人士预计，7月份将有10-20家企业能拿到第二批核准批文。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。