证监会：下半年均衡安排新股发行 不会出现单月20家情况

中国海关、税务、外汇将加强信息共享，防范打击违法违规--外管局
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透上海7月4日 - 对于市场所猜测的近阶段国内A股首次公开发行（IPO）的发行节奏问题，中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，未来六个月证监会仍将按照各月大体均衡的原则安排发行，不会出现单个月份发行20家的情况。
他在每周例会上表示，在实际操作中，每月具体发行家数在视过会企业的封卷情况和发行方案准备情况而定。
证监会在5月公开表示，从6月至年底，计划发行上市新股100家左右，并按月大体均衡发行上市。6月初证监会下发新股重启后首批10家公司的发行批文，其中的九家公司已完成发行并挂牌上市。
第一财经日报周五报导称，目前沪深两市已经通过发审会的拟上市企业达40家。业内人士预计，7月份将有10-20家企业能拿到第二批核准批文。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。
路透上海/北京4月21日 - 人民币兑美元即期周五震荡近收平，中间价则小贬。交易员称，由于周末法国将举行大选且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头；今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。