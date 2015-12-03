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中国财经 | 2015年 12月 4日 星期五 07:50 BJT

（更正）中国证监会核准10家IPO企业发行申请 上交所三家深交所七家

（更正：标题深交所“四家”有误，应为“七家”）

路透北京12月3日 - 中国证监会周四核准新一批10家首次公开发行（IPO）企业的发行申请，包括上交所三家，深交所中小板四家，创业板三家。至此，前期暂缓发行的28家首发公司中，仅剩余八家。

据证监会官方微博，上交所获批企业包括中新科技集团股份有限公司、沈阳桃李面包股份有限公司以及河南思维自动化设备股份有限公司；深交所中小板获批企业包括深圳可立克科技股份有限公司和厦门万里石股份有限公司等。

创业板企业则有江苏美尚生态景观股份有限公司等。

证监会并称，上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股意向书。（完）

(发稿 侯向明；审校 杨淑祯)

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