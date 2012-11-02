新股浙江世宝开盘较发行价涨逾五倍

(新增深交所公告和分析师观点)

* 首日开盘涨逾五倍,换手率过高被临停

* 10:31将恢复交易

* 市场暴炒风气难扭转

路透上海11月2日电---尽管监管层多次提示炒作风险,公司亦预告今年利润下降,但周五上市的超小盘股浙江世宝(002703.SZ)仍被暴炒,开盘即较发行价上涨逾五倍,随即因换手率逾五成而被临停.分析师认为,超小盘新股仍被部分游资视为炒作的好素材,场内投机气氛仍浓.

中国汽车转向系统制造商--浙江世宝开盘报15.62元,较其发行价2.58元上涨13.04元,或505.43%,成交582.6万股,换手率达38.8%.在随后几秒钟之内,该股最高冲至17.10元,成交增至781万股.其H股(1057.HK)早盘报2.69港元,跌0.09港元或3.24%.

深圳证交所公告称,因浙江世宝盘中换手率达到或超过50%,根据相关规定,自09时30分04秒起对该股实施临时停牌,于10时31分复牌.

"没办法,暴炒预期市场上已经形成,尽管深交所提示,但这是市场行为,较难扭过来."华泰证券分析师周林表示.

湘财证券分析师栾钊亦表示,从基本面看,该价格肯定被高估.但浙江世宝流通盘小,绝对价格低,所以成为暴炒对象.中国市场历来有炒新股的惯例,特别是小盘股,”所以,首日上市价格往往不能用基本面解释."

公司昨晚刊登上市首日风险提示,公司受国内外经济形势和汽车市场发展速度放缓的影响,近期经营业绩存在下滑的趋势,自2009年以来,公司毛利率持续下滑.今年前九个月,公司净利同比下降25.08%,预计全年净利下降27.35%-30.89%.

栾钊认为,最好的定价应该是市场化产生的合理定价,而这只股票的定价显然是被干预的.

浙江世宝A股发行股数1,500万股,较原计划缩水七成多,最终募资额仅3,870万元,较之前公司计划的5.1亿元减少逾九成.该融资额至少是2009年6月国内恢复新股发行以来单个IPO募资新低纪录.

深交所相关负责人近日表示,要高度关注浙江世宝暴炒风险,不希望洛阳钼业(603993.SS)(3993.HK)A股首日上市遭遇暴炒一幕在浙江世宝重演.(完)

--发稿 林琦; 审校 曾祥进

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