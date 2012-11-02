新股浙江世宝开盘较发行价涨逾五倍

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
(新增深交所公告和分析师观点)
* 首日开盘涨逾五倍,换手率过高被临停
* 10:31将恢复交易
* 市场暴炒风气难扭转
路透上海11月2日电---尽管监管层多次提示炒作风险,公司亦预告今年利润下降,但周五上市的超小盘股浙江世宝(002703.SZ)仍被暴炒,开盘即较发行价上涨逾五倍,随即因换手率逾五成而被临停.分析师认为,超小盘新股仍被部分游资视为炒作的好素材,场内投机气氛仍浓.
中国汽车转向系统制造商--浙江世宝开盘报15.62元,较其发行价2.58元上涨13.04元,或505.43%,成交582.6万股,换手率达38.8%.在随后几秒钟之内,该股最高冲至17.10元,成交增至781万股.其H股(1057.HK)早盘报2.69港元,跌0.09港元或3.24%.
深圳证交所公告称,因浙江世宝盘中换手率达到或超过50%,根据相关规定,自09时30分04秒起对该股实施临时停牌,于10时31分复牌.
"没办法,暴炒预期市场上已经形成,尽管深交所提示,但这是市场行为,较难扭过来."华泰证券分析师周林表示.
湘财证券分析师栾钊亦表示,从基本面看,该价格肯定被高估.但浙江世宝流通盘小,绝对价格低,所以成为暴炒对象.中国市场历来有炒新股的惯例,特别是小盘股,”所以,首日上市价格往往不能用基本面解释."
公司昨晚刊登上市首日风险提示,公司受国内外经济形势和汽车市场发展速度放缓的影响,近期经营业绩存在下滑的趋势,自2009年以来,公司毛利率持续下滑.今年前九个月,公司净利同比下降25.08%,预计全年净利下降27.35%-30.89%.
栾钊认为,最好的定价应该是市场化产生的合理定价,而这只股票的定价显然是被干预的.
浙江世宝A股发行股数1,500万股,较原计划缩水七成多,最终募资额仅3,870万元,较之前公司计划的5.1亿元减少逾九成.该融资额至少是2009年6月国内恢复新股发行以来单个IPO募资新低纪录.
深交所相关负责人近日表示,要高度关注浙江世宝暴炒风险,不希望洛阳钼业(603993.SS)(3993.HK)A股首日上市遭遇暴炒一幕在浙江世宝重演.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
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