中国新型城镇化对房价应有“加持”作用--兴业

路透北京12月16日 -兴业银行最新研究报告称，此前闭幕的中国中央城镇化工作会议，标志着新型城镇化的全面启动。未来对于房价应有“加持”作用，因价格上涨压力大的一线城市在严控户籍的同时严控城市的外延扩张，可能成为价格继续上涨的支撑因素。

报告认为，对供给已经过多的二、三、四线城市，会议提出的“全面放开建制镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制”则有助起到一定支撑作用。

备受关注的中国中央城镇化工作会议上周五在北京闭幕。会议提出推进城镇化的六项主要任务，包括推进农业转移人口市民化、提高城镇建设用地利用效率等。

“但即便是一线大城市，考虑国际环境的变化和过去钢筋水泥城镇化基本结束，房地产的风险已经值得高度警惕，我们仍坚持2017-2022年中国房地产可能出现一波剧烈调整的预期。”兴业银行首席经济学家鲁政委称。

报告认为，短期户籍不会一步“全面放开”，而是“差别化的落户政策”，京沪广深四个大城市仍然会控制，但小城镇、中小城市户籍会较快放开。

此外，城市外延式“摊大饼”阶段结束，内涵式的结构优化成为重点，地方政府收入从征地卖地转向征收房地产税。

中国国家发展和改革委员会周日表示，明年要抓紧修改完善国家新型城镇化规划，争取尽快发布实施，并推动出台户籍、土地、资金、住房、基本公共服务等方面的配套政策。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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