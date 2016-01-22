对新能源汽车推广应用进行核查 鼓励建充电设施--中国财政部

路透北京1月22日 - 中国财政部周五表示，对2013、2014年度获得中央财政补助资金的新能源汽车，以及申请2015年度中央财政补助资金的新能源汽车有关情况开展核查。核查内容包括财政资金使用及管理情况、企业新能源汽车生产情况、新能源汽车用户车辆运行使用情况。

财政部网站发布“关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知”，称核查范围将覆盖全部车辆生产企业以及新能源汽车运营企业（含公交、客运、专用车等）、租赁企业、企事业单位等新能源汽车用户。

通知要求有关省（区、市）进行核查，自查报告需于2月5日前提交至财政部、科技部、工信部、发展改革委。此外，还要选择部分省份进行现场督查，对部分城市和部分企业车辆生产使用情况进行现场督查。

财政部日前还发布通知，2016－2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补，以推动新能源汽车充电基础设施建设。

中央财政充电基础设施建设运营奖补资金是对充电基础设施配套较为完善、新能源汽车推广应用规模较大的省（区、市）政府的综合奖补。奖补需满足一定条件，包括新能源汽车推广规模较大，配套政策科学合理和市场公平开放等。

各省（区、市）新能源汽车推广要具备一定数量规模并切实得到应用，具体分三类，大气污染治理重点区域和重点省市（包括北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南），中部省（包括安徽、江西、河南、湖北、湖南）和福建省，以及其他省（区、市）。

每一类推广数量和补贴有不同水准。奖补标准主要根据各省（区、市）新能源汽车推广数量确定，推广量越大，奖补资金获得的越多。

以第一类为例，2016年的奖补门槛在三万辆，奖补标准9,000万元，每增加2,500辆，增加奖补资金750万元。奖补资金最高封顶1.2亿元。门槛逐年提高，到2020年，奖补门槛提升至七万元，奖补标准在1.26亿元，每增加6,000辆，增加奖补资金1,100万元。奖补资金最高封顶2亿元。

该通知规定，奖补资金应当专门用于支持充电设施建设运营、改造升级、充换电服务网络运营监控系统建设等相关领域。不得用于平衡地方财力，不得用于新能源汽车购置补贴和新能源汽车运营补贴。

在优惠政策的刺激下，新能源汽车生产增长较快，2015年增长1.6倍以上。中国十三五规划（2016-2020年）提出，实施新能源汽车推广计划，提高电动车产业化水平。（完）

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