中国新希望集团为未来海外收购加速融资

路透北京3月6日 - 中国农业综合企业新希望集团董事长刘永好表示，该集团将加快海外收购步伐，以成为高端动物蛋白领域的顶级供应商，满足中国这个世界最大消费国的需求。

刘永好在全国人大会议的间隙告诉记者，继数月前收购美国粮食和能源企业Lansing Trade Group LLC的20%股份之后，新希望集团正在筹集更多资金用于更大规模的海外扩张。

现年64岁的刘永好表示，集团正在加快并扩大海外收购，启动新的融资渠道以便让资金来源更加多元化、扩张更为有序。自1997年开始，新希望集团的海外业务拓展到澳洲、新西兰和印尼等国。

刘永好表示，对Lansing的投资有助于新希望集团饲料采购的国际化并降低成本，同时也有助于实现集团的整体战略，成为高端动物蛋白、牛羊三文鱼领域的主要生产商和分销商。

刘永好称，该集团上个月与浙江省政府、嘉实基金共同投资30亿元设立了海外农业发展基金。

新希望还透过Hosen Capital筹资4.50亿美元，以此作为另一个海外并购资金来源。刘永好并未明确透露未来并购目标。Hosen Capital的创始投资者为新加坡淡马锡和日本三井。

国内方面，刘永好表示，集团正在扩大养猪场，计划未来三至五年投资88亿元人民币饲养1,000万头生猪。

集团将藉此由饲料商转型为大型生猪企业，因眼下饲料业正面临产能过剩。

中国政府最近调整了长期以来的玉米收储政策，刘永好对此非常赞同。

中国通过玉米收储政策来降低价格波动对农民的影响，并提高农业收入，但目前玉米储备已处于纪录高位。

刘永好对媒体表示，今年国家的一号文件已经明确提出，要逐步放开玉米的收储政策，减少玉米收购的补贴，同时把补价和补农分开起来。减少库存，减少浪费，适当的通过国际市场的调节，他认为这是非常好的。(完)