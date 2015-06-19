中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月15日-19日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：适应发展新常态保持战略定力，善运辩证思维谋发展--国家主席

中国国家主席习近平近日在贵阳调研时表示，要适应中国经济发展新常态，保持战略定力，加强调查研究，看清形势、适应趋势，发挥优势、破解瓶颈，统筹兼顾、协调联动，善于运用辩证思维谋划经济社会发展。

--中国经济：继续简政放权深化国企改革，塑造中国制造新优势--总理

中国国务院总理李克强周一强调，要继续推进简政放权，深化国有企业改革，塑造中国制造的新优势。

--中国人事：央行调整货币政策委员会委员，樊纲二次入围主张政策中性

中国央行周一公布调整后的货币政策委员会委员名单，任命连维良、史耀斌、张晓慧、田国立为货币政策委员会委员，樊纲、黄益平、白重恩亦入选。其中樊纲为第二次成为货币当局的智囊，上一次的任期至2010年3月。

--中国经济：国务院多措并举加大重点领域有效投资，强化棚户区建设

在今年前五个月投资增速创下近15年新低之后，中国国务院祭出多项稳增长举措，表示加大重点领域有效投资，引导金融机构加快重大工程、PPP项目等贷款审批，并进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。

--中国数据：1-5月服务业FDI占比超六成，下半年外贸料见好转--商务部

中国商务部周四公布，5月实际使用外资(FDI)金额573.5亿元人民币（折93.3亿美元），同比增长7.8%；前五个月来看，服务业吸收外资占比超过六成，而制造业占比仅有三成。

--《财经洞察》中国央行初步判断经济企稳回升，货币政策或进入观望期

中国央行研究局首席经济学家马骏所率团队，近期对今年中国经济主要指标预测作出调整。从央行角度来看已基本确认中国经济企稳回升；而从潜在经济增速考虑，也许央行认可的增速也就在7%。市场此前还普遍预期6月末前还有一次降准，但站在央行的立场仔细分析近期货币政策操作的细节，也许这次降准的预期将会落空。

--中国政策：鼓励社办医疗机构以股权融资、项目融资等方式筹资--国务院

中国国务院周一发布国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知，鼓励社会办医疗机构以股权融资、项目融资等方式筹集开办费和发展资金。

--《独家新闻》中国料承诺向欧盟基础设施基金出资，延续经济外交战略

根据路透看到的公报草案，中国将在6月29日的布鲁塞尔峰会上承诺向欧洲新成立的基础设施基金投资数以十亿美元。这将是中国政府展开的新一轮支票外交，旨在扩大自身的影响力。

--中国政策：多举措推进大众创业，上交所拟建战略新兴产业板--国务院

为了推进大众创业激发经济活力，中国国务院周二发布文件，从优化财税政策扶持、实现便捷融资等多方面推进大众创业和万众创新，包括完善创业投资企业享受70%应纳税所得额税收抵免政策，推动在上海证券交易所建立战略新兴产业板。

--中澳贸易：中国和澳大利亚签自贸协定，涵盖货物、服务、投资等领域

中国和澳大利亚两国政府周三正式签署自由贸易协定，内容上涵盖货物、服务、投资等十几个领域。澳方也成为世界上首个对中国以负面清单方式作出服务贸易承诺的国家。

--中美关系：美国将就汇率问题施压中国，不排除加入亚投行可能--官员

美国财政部的一位高官表示，美国官员将在下周的高层峰会上就汇率政策向中国施压，同时并不排除美国有朝一日加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的可能。

【金融】

--中国金融：支持上海自贸区金融开放的新49条将出台，含QDII2等--官员

中国上海自贸区管委会常务副主任、浦东新区区长孙继伟说，支持上海自贸区金融开放创新的49条将很快出台；上海自贸区管委会副主任简大年则透露，“金改49条”中包含了市场极为关注的QDII2(合格个人境外投资)。

--中国金融：银监会明确国开行债信风险权重长期为零，不设到期日--国开行

中国国家开发银行周四表示，银监会已明确银行业金融机构投资于国开行的金融债券视同对政策性银行债权，风险权重为零。至此，国开行债信政策得到了妥善落实。分析人士认为，这或暗示国开行的定位回归。

--中国基金：全国社保基金在二级市场投资规模已达1,700亿元人民币

全国社保基金理事会副理事长王忠民表示，社保基金目前在二级市场中的投资规模已达1,700亿元人民币，占其资产配置份额的30%左右。

--中国金融：推动资产证券化向常规化发展，并在交易所挂牌交易--银监会官员

中国资产证券化发展空间巨大。银监会官员日前表示，将积极推动资产证券化向常规化发展，并推动金融机构加快在交易所开展资产证券化业务，自主选择发行产品和场所。

--中国金融：上海自贸区同业存单细则将出，单期发行额至少2,000万--消息

两位消息人士周三透露，中国上海自贸区同业存单业务发行指引有望近期公布，其中单笔最低认购额度应高于100万元人民币，单期发行金额不得低于2,000万元。

--中国金融：银监会下放城商行信贷ABS备案业务至地方银监局--消息

中国信贷资产证券化（ABS）项目发行的行政审批将再次放松。三位消息人士周四对路透表示，中国银监会近期已将城市商业银行信贷ABS备案登记的相关业务下放到地方银监局。

--中国金融：中国银行称成亚洲首家伦敦金直接定价行

按市值计中国第四大银行--中国银行周二表示，中国银行成为亚洲首家直接参与洲际交易所(ICE)伦敦金定价银行，进一步提升中资机构对国际黄金定价话语权。

--中港个股：建行养老金子公司即将挂牌，全年盈利增幅料平稳--董事长

以市值计全球第二大银行--中国建设银行董事长王洪章周一称，该行养老金业务子公司已定于6月下旬挂牌，全国社保基金有望参股成为第二大股东；并预计建行全年盈利增幅料平稳，不良贷款或有小幅上升。

【固定收益】

--中国债市：私募基金获准进入银行间债市，投资主体更为丰富--消息

中国央行批准私募基金进入银行间债市，以进一步丰富债券市场投资者主体。参与机构所需条件包括净资产不得低于1,000万元人民币等。

--《分析》MLF到期未续可能以其他渠道补缺，中国政策宽松仍在路上

中国央行公开市场本周如预期中空窗，未能续做到期的中期借贷便利(MLF)消息则略令人意外。业内人士称，现有经济形势并不支持货币政策转紧，宽松仍是大方向。至于总量调节，央行可能会使用包括降准在内的其他更长期工具，来弥补期限仅三个月的MLF的不足。

--中国债市：今年地方债发行规模已达6,530亿，公开招标占比逾九成

路透据公开信息统计，中国今年启动地方债发行一个月以来，累计发行规模已达6,530.7亿元人民币，其中以公开招标方式完成的超过九成。

【外汇】

--中国外汇：争取人民币加入SDR，减少涉外经济货币错配风险--外管局

中国国家外汇管理局综合司司长王允贵周三称，为减少涉外经济的货币错配风险，中国努力争取人民币加入SDR(特别提款权)，会配合国际货币基金组织（IMF）积极认真做好加入SDR的评估工作。

--中国金融：5月金融机构外汇占款增加322亿元人民币--路透计算

中国央行周五公布数据显示，5月金融机构外汇占款增加322亿元人民币，为连续第二个月增长。5月末金融机构外汇占款余额为292,510.97亿元，较上月增加321.78亿元；财政性存款余额为39,310.06亿元，较上月增加3,852.36亿元。

--人民币汇率：5月实际与名义有效汇率跌幅较上月扩大，实际跌破130--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，5月人民币实际与名义有效汇率指数均继续小幅贬值，且跌幅有所扩大。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌1.35%至129.06，上月为环下跌0.63%；人民币名义有效汇率指数下跌0.86%至124.86，上月环比为微跌0.1%。

--美国债市：中国4月持有美债1.263万亿美元，连续第二个月增持--数据

美国财政部周一公布数据显示，中国4月美国政府公债持有规模连续第二个月增加，成美债最大持有国。

【证券/行业】

--中国房地产：5月全国房价转升确立楼市回暖，分化加剧地方扶持仍可期

随着330楼市新政逐渐显效及销售旺季到来，中国一线楼市迎来量价齐升的红五月，拉动官方全国房价告别一年来的环比跌势，楼市回暖得以确立。不过各地分化及投资低增长，意味着地方扶持政策仍可期。

--中国金融：深港通启动日期延后宣布--消息

三名知情消息人士称，由于技术问题，深港通启动日期暂缓宣布，这将使中国年底前推出深港通的承诺有跳票之虞。全球性基金及其他证券人士原本预期中国当局5月宣布深港通启动日期。

--《财经洞察》中国券商融资潮汹涌而来，规模堪比当年银行股但难成无底洞

近一年来，券商无疑成为中国和香港股市的融资明星，超过3,000亿元人民币的融资体量让人联想起五年前的银行融资潮。巨额融资的直接驱动因素除了券商的资本中介业务快速扩张带来的资本补充需求外，背后亦折射出当前国内间接融资正向直接融资迁移的大趋势。

--中国新股：国泰君安IPO定价19.71元，筹资300.6亿元创近五年新高

中国大型券商国泰君安证券股份有限公司周二晚间刊登发行公告，确定其首次公开发行（IPO）15.25亿股，每股发行价为19.71元人民币，共募集资金300.58亿元，创下自2010年7月农业银行A股IPO以来的最高募资纪录。

--中港个股：交通银行称混改方案已获国务院批准，探索引入民营资本等

按资产计中国第五大银行--中国交通银行周三公告称，该行收到央行通知，其深化改革方案已获得国务院批准同意，将探索引入民营资本及高管层和员工持股制度等。

--中国新股：江苏银行拟募集不超过26亿股，A股城商行有望启动第二波

中国证监会网站日前披露江苏银行发行预披露文件，预计发行不超过25.97亿股股份，并有望率先启动第二波城商行上市潮。

--中港个股：中信证券向主权及投资基金等发行新H股，筹资270亿港元

中国最大券商--中信证券公布，拟向包括科威特投资局、云峰金融在内的主权及投资基金发行新H股股份，募资270.6亿港元。

--《市场热谈》港股繁荣吸引内地大亨跨足兴趣，香港券商成并购焦点

香港证券和金融顾问公司的好日子来了--欣欣向荣的港股吸引了中国大陆企业的并购兴趣，而且随着投资者试图猜测下一个被收购的对象，很多券商的股价都在飙升。

--路透专访：中石化寻购美国页岩项目少数股权，但价格仍较高--高管

据中国石化的一位高管透露，该公司正寻求投资美国页岩油气项目的少数股权，因公司期望实现供应来源多元化。中石化是全球第二大炼油商。

--中国个股：浦发银行将定增收购上海信托估值164亿元，并拟发千亿金融债

中国全国性股份制银行--浦发银行周二公告称，其将通过定向增发的方式收购上海国际信托有限公司97.33%股权，标的资产估值达163.5亿元人民币。另外，今明两年该行还拟发行不超过1,000亿元的金融债。

--香港新股：联想控股IPO锁定24名基石投资者，约占一半集资金额

据路透获得的销售文件显示，中国最大投资集团之一--联想控股股份有限公司香港首次公开发售（IPO）已经锁定24名基石投资者，约占一半集资金额。

--中国并购：上半年涉及中国企业交易额增六成，创历史新高--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年以来涉及中国企业的并购交易总额达3,053亿美元，同比增长61.6%，创下上半年交易额的历史最高纪录；单第二季度，已公布的涉及中国企业并购额达1,766亿美元，同比增44.9%。(完)

(整理 张喜良; 审校 林高丽)

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