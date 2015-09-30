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时事要闻 | 2015年 9月 30日 星期三 18:48 BJT

广西柳城县发生连环爆炸案 已致3人死亡13人受伤--央视

路透北京9月30日 - 中国中央电视台官方微博周三报导称，今天下午4点左右，广西柳州市柳城县县城发生连环爆炸案，据目前统计，已造成3人死亡，13人不同程度受伤。

报导并援引柳州市公安局局长周长青称，爆炸由多个爆炸装置引发，初步判断为刑事案件，作案人员和动机正在调查中。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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