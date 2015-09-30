广西柳城县发生连环爆炸案 已致3人死亡13人受伤--央视

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京9月30日 - 中国中央电视台官方微博周三报导称，今天下午4点左右，广西柳州市柳城县县城发生连环爆炸案，据目前统计，已造成3人死亡，13人不同程度受伤。
报导并援引柳州市公安局局长周长青称，爆炸由多个爆炸装置引发，初步判断为刑事案件，作案人员和动机正在调查中。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。