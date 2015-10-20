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中国财经 | 2015年 10月 20日 星期二 10:35 BJT

中国9月对外非金融直接投资103亿美元 同比增5.2%--商务部

路透北京10月20日 - 中国商务部周二称，中国9月对外非金融直接投资103亿美元，同比增长5.2%；截至9月底，中国累计对外非金融类直接投资5.5万亿元人民币（折合8,323亿美元）。

中国前三季度非金融对外直接投资(ODI)同比增长16.5%，至873亿美元。

商务部此前公布，外商投资总体规模实现稳定增长，9月实际使用外资(FDI)594.7亿元人民币（折95.6亿美元），同比增长7.1%；前九个月累计使用外资5,847.4亿元（折949亿美元），同比增长9%。（完）

(发稿 宿泱韫；撰写 沈燕; 审校 张喜良)

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