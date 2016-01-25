今年中国对外投资将保持高速增长 预计增长16%左右--信息中心

路透北京1月25日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组的报告预计，2016年虽然面临一系列复杂的国际国内环境，但中国改革力度增强，综合竞争优势提高，利用外资和对外投资仍将保持较快增长，对外投资预计增长16%左右。

中国证券报刊登的报告预计，综合判断，在经济增长没有发生明显波动的情况下，2016年中国外商直接投资将保持稳步增长，预计增长6%左右。并建议进一步优化中国投资软环境，合理引导资金流向，加强对外投资的信息平台建设，提升企业的核心竞争力。

文章分析，在利用外资方面，生产成本的持续上升导致中国劳动密集型产业逐渐失去原有的比较优势，而国际间的资本竞争也日趋激烈，从而使中国吸引外资的困难加大。

但应注意到中国正由产业链的低端向中高端发展并承接国际间的产业转移，对高技术制造业和服务业的需求将不断扩大，同时，中国不断改善外商来华投资环境，因而保持着较强的综合竞争优势。

在对外投资方面，虽然中国海外投资企业面临部分地区的地缘风险、经济风险、法律和文化风险，但中国对外投资尚处于初级阶段，对外投资仍具有较大的提升空间。

同时中国正在积极实施“一带一路”战略，国内企业海外投资审批要求不断简化，海外投资企业的融资支持力度不断提升，并与多个国家签订了相关投资协议，这些均有利于中国对外投资规模的提升。综合判断，在经济增长没有发生明显波动的情况下，2016年中国对外投资将保持高速增长，预计增长16%左右。

商务部此前公布，2015年FDI金额7,813.5亿元（折1,262.7亿美元），同比增6.4%，规模再创新高。而2015年中国对外非金融类直接投资亦创1,180.2亿美元的历史最高值，同比增14.7%。（完）