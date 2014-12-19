中国未来两年镍铁进口或大增--消息

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港12月19日 - 行业消息人士称，中国未来两年的镍铁进口量或将大增，因为中国在印尼的更多项目即将投产。而中国政府对镍铁进口实施零关税的举措，也将带来推动。
中国企业在印尼大举投资镍铁工厂，以规避印尼当局的镍矿石出口禁令。这项禁令已导致矿石供应紧张以及全球镍价上扬。
不过镍铁进口增加将伤害中国国内的含镍生铁(NPI)生产商。含镍生铁是价格较低的镍铁替代品。
研究机构安泰科(Antaike)资深分析师徐爱东表示，随着至少三家工厂的投产，中国投资者在2015年料将从印尼项目中进口金属含量为20,000-25,000吨的低品位镍铁。
基于金属含量为10%计算，这就是20-25万吨镍铁。
徐爱东补充称，2016年的进口量可望达到约40,000吨镍含量。在今年前10个月，中国从印尼共进口1,557吨镍铁。
中国1-10月的镍铁进口总量大增67%至231,035吨，超过2013年全年的194,828吨。(完)
(编译 徐文焰；审校 高琦)
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