中国镍资源两笔银行贷款发生违约 已委聘财务顾问安排重组

路透香港1月15日 - 资源价格持续下滑令早年高价进军矿资源的企业陷入财困，中国镍资源(2889.HK)继上月债券违约后，两项香港银行贷款亦发生违约。

这家在内地从事特钢及矿产资源勘探的企业周三晚间在联交所的声明中称，未能向中信银行（国际）和上海商业银行支付于1月12日到期的贷款利息，因而发生违约。

两家银行已要求该公司最迟于1月22日支付贷款未偿还本金分别约1.99亿港元及1.21亿港元等值的美元，利息及费用另计。

中国镍资源表示，上述事件或会进一步触发其他贷款融资及/或债务及/或股本证券的交叉违约，继而对集团财务状况造成重大负面影响。

同时，公司已委聘新百利融资为其财务顾问，以就可能之财务安排（包括但不限于集团重组及债券重组）向董事会提供意见。

中国镍资源为河南省的非国有钢材生产企业，2005年香港上市，2007年实施策略转型，通过向上游资源扩张，由普通轴承钢拓展至利润率较高的含镍不绣钢基料生产，但由于近年镍价及钢价下滑，盈利能力下降，自2012年下半年开始出现亏损，并对流动资金及财务状况造成压力。

该公司上月公布，于2018年到期的有抵押优先债券及有抵押可换股债券，以及一批于今年3月到期的债券，因未能如期支付利息而发生违约。三批债券的未偿还本金分别为3.91亿、1.44亿及2,840万港元。

该股周四早盘曾挫逾16%，香港时间11:28，跌15.09%，报0.18港元。（完）

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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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