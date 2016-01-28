中国3-4月镍进口料将强劲增长 受5月合约实物交割需求影响

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月28日 - 业内消息人士透露，中国的镍进口量料将在3月和4月跳增，因一些投资人在上海期交所5月合约大量建仓后，面临交割需求。
强劲的进口可能会令本已陷入七年低位的国内镍价承压加重，并可能迫使中国生产商进一步减产。
另一方面，中国增加进口，应会削减伦敦金属交易所(LME)的镍库存。
根据交易所的数据，截至周四，5月合约SNIK6占到上海期交所期镍未平仓合约的98%。
这将导致需有22万吨以上的镍用于交割，不过临近5月中旬合约到期时，这一规模也可能要小得多。
“进口将上升...就和1月合约时的情况一样，当时卖空者在交割时间之前也曾大量进口，”一家镍生产商的经理表示。
上海期交所的数据显示，1月合约卖空者共计交割38,130吨精炼镍，超过中国一个月的产量水准。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)