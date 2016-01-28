中国3-4月镍进口料将强劲增长 受5月合约实物交割需求影响

路透香港1月28日 - 业内消息人士透露，中国的镍进口量料将在3月和4月跳增，因一些投资人在上海期交所5月合约大量建仓后，面临交割需求。

强劲的进口可能会令本已陷入七年低位的国内镍价承压加重，并可能迫使中国生产商进一步减产。

另一方面，中国增加进口，应会削减伦敦金属交易所(LME)的镍库存。

根据交易所的数据，截至周四，5月合约SNIK6占到上海期交所期镍未平仓合约的98%。

这将导致需有22万吨以上的镍用于交割，不过临近5月中旬合约到期时，这一规模也可能要小得多。

“进口将上升...就和1月合约时的情况一样，当时卖空者在交割时间之前也曾大量进口，”一家镍生产商的经理表示。

上海期交所的数据显示，1月合约卖空者共计交割38,130吨精炼镍，超过中国一个月的产量水准。(完)