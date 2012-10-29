中国宁波决定暂停镇海炼化扩建项目

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透上海10月29日电---在中国浙江宁波当地居民近期持续大规模示威和上访後,宁波市当地政府周日宣布,经与项目投资方研究决定,镇海炼化一体化项目的前期工作停止推进,再作科学论证;市场反响集中的对二甲苯(PX)化工项目坚决不上马建设.
镇海区政府网站刊登的告居民书称,近日,镇海区出现部分村民、居民就镇海炼化扩建一体化项目上访的情况.少数人员在信访和反映问题过程中,采取静坐、拉横幅、散发传单、堵路、阻断交通等方式.
镇海炼化年产1,500万吨炼油、120万吨乙烯扩建工程,主要由炼油工程、乙烯工程和公用辅助设施三部分组成,项目总投资估算约558.73亿元人民币,选址位於宁波石化经济技术开发区内.镇海炼化是中国石油(600028.SS)(0386.HK)的控股子公司。
化学品PX是生产PTA(精对苯二甲酸)的原料,後者广泛用於化纤、轻工、电子等方面,中国逾40%以上的PX需要进口.不过PX易燃，有毒,是一种危险化学品,可使胎儿发生畸形,对人和环境影响非常大.大连、厦门等城市已先後出现针对PX项目的群体事件.
中国石化A股上周五收报6.17元.(完)
--发稿 林琦 审校 屈桂娟
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路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。