中国宁波决定暂停镇海炼化扩建项目

路透上海10月29日电---在中国浙江宁波当地居民近期持续大规模示威和上访後,宁波市当地政府周日宣布,经与项目投资方研究决定,镇海炼化一体化项目的前期工作停止推进,再作科学论证;市场反响集中的对二甲苯(PX)化工项目坚决不上马建设.

镇海区政府网站刊登的告居民书称,近日,镇海区出现部分村民、居民就镇海炼化扩建一体化项目上访的情况.少数人员在信访和反映问题过程中,采取静坐、拉横幅、散发传单、堵路、阻断交通等方式.

镇海炼化年产1,500万吨炼油、120万吨乙烯扩建工程,主要由炼油工程、乙烯工程和公用辅助设施三部分组成,项目总投资估算约558.73亿元人民币,选址位於宁波石化经济技术开发区内.镇海炼化是中国石油(600028.SS)(0386.HK)的控股子公司。

化学品PX是生产PTA(精对苯二甲酸)的原料,後者广泛用於化纤、轻工、电子等方面,中国逾40%以上的PX需要进口.不过PX易燃，有毒,是一种危险化学品,可使胎儿发生畸形,对人和环境影响非常大.大连、厦门等城市已先後出现针对PX项目的群体事件.

中国石化A股上周五收报6.17元.(完)

--发稿 林琦 审校 屈桂娟

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