广州及南京等大城市或跟进房产税试点--财政部专家

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透上海1月6日电---中国财政部财政科学研究所所长贾康表示,继上海、重庆首推试点之後,房地产税的推广范围将继续扩大,最有可能跟进的就是类似于广州、南京这样的大城市.
上海证券报周五援引贾康的话并称,当然也不排除有中西部的二、三线城市跟进的可能.
总而言之,"以房产税取代土地出让金这一步迟早要走,越早越好,"报导还援引全国工商联地产商会会长聂梅生指出.
聂梅生还表示,2011年房价真正下降的城市其实并不多."土地出让制度不解决,调控就是表面."
为拽住高房价的缰绳,中国政府去年频频出台调控新招,包括调高二套房首付、全面铺开"限购"、扩大营业税徵收范围,并要求尚未采取住房限购措施的省市限时出台细则等.同时上海、重庆启动房产税试点.
目前上海和重庆两市已开征房产税,税率介於0.4-1.2%,上海税率只针对新增购房,而重庆则包括了存量及增量的高档商品房.
中国指数研究院周三公布,中国2011年12月百城住宅均价环比下降0.25%,为连续第四个月出现下降,北京等十大城市价格环比平均降幅再次扩大.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。