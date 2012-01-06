广州及南京等大城市或跟进房产税试点--财政部专家

路透上海1月6日电---中国财政部财政科学研究所所长贾康表示,继上海、重庆首推试点之後,房地产税的推广范围将继续扩大,最有可能跟进的就是类似于广州、南京这样的大城市.

上海证券报周五援引贾康的话并称,当然也不排除有中西部的二、三线城市跟进的可能.

总而言之,"以房产税取代土地出让金这一步迟早要走,越早越好,"报导还援引全国工商联地产商会会长聂梅生指出.

聂梅生还表示,2011年房价真正下降的城市其实并不多."土地出让制度不解决,调控就是表面."

为拽住高房价的缰绳,中国政府去年频频出台调控新招,包括调高二套房首付、全面铺开"限购"、扩大营业税徵收范围,并要求尚未采取住房限购措施的省市限时出台细则等.同时上海、重庆启动房产税试点.

目前上海和重庆两市已开征房产税,税率介於0.4-1.2%,上海税率只针对新增购房,而重庆则包括了存量及增量的高档商品房.

中国指数研究院周三公布,中国2011年12月百城住宅均价环比下降0.25%,为连续第四个月出现下降,北京等十大城市价格环比平均降幅再次扩大.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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