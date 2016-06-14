中国禁止向朝鲜出口与大规模杀伤性武器等相关的两用物项技术

路透北京6月14日 - 中国商务部周二表示，禁止向朝鲜出口与大规模杀伤性武器及其运载工具相关的两用物项和技术，公告自公布之日（即今日）起执行。

据商务部网站刊登的增列禁止向朝鲜出口的两用物项和技术清单，包括可用于核或导弹的物项，以及可用于化学/生物武器的物项。

可用于核或导弹的物项包括具有某些特性的环磁铁、马氏体时效钢、变频器等。

可用于化学/生物武器的物项包括适合生产化学战剂的其他化学品、常规或湍流气流清洁空气室和自足性HEPA风扇过滤装置等。

中国商务部今年4月已表示，除两种情况外，禁止自朝鲜进口煤炭、铁、铁矿石，并有条件禁止对朝鲜出口航空燃油。（完）