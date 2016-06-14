中国禁止向朝鲜出口与大规模杀伤性武器等相关的两用物项技术

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京6月14日 - 中国商务部周二表示，禁止向朝鲜出口与大规模杀伤性武器及其运载工具相关的两用物项和技术，公告自公布之日（即今日）起执行。
据商务部网站刊登的增列禁止向朝鲜出口的两用物项和技术清单，包括可用于核或导弹的物项，以及可用于化学/生物武器的物项。
可用于核或导弹的物项包括具有某些特性的环磁铁、马氏体时效钢、变频器等。
可用于化学/生物武器的物项包括适合生产化学战剂的其他化学品、常规或湍流气流清洁空气室和自足性HEPA风扇过滤装置等。
中国商务部今年4月已表示，除两种情况外，禁止自朝鲜进口煤炭、铁、铁矿石，并有条件禁止对朝鲜出口航空燃油。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。