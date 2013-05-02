中国海关加强往来朝鲜货物检查 贸易活动大体如常

中国加强了对往来朝鲜货物的检查，但是进出朝鲜的货物流似乎并未受到太大影响。近两个月前，中国同意执行联合国对朝鲜的最新制裁，加强对边贸活动的检查。联合国对朝新制裁措施瞄准该国与其核计划和导弹项目相关的货物，阻止朝鲜精英阶层进口奢侈品，并加强金融制裁。路透