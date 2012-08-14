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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 14日 星期二 11:57 BJT

张成泽率团访华 商讨中朝经济合作

朝鲜中央通讯社报导称，朝鲜领导人金正恩的姑父张成泽周一率团前往北京，商讨中朝商业合作项目。金正恩此前曾向中方表示，他的首要任务是发展朝鲜经济。报导称，此次会议将商讨位於朝鲜罗先和中朝边境黄金坪的经济合作项目。

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