中国外交部周日称，中国驻朝鲜使领馆运转正常，并已要求朝方保障中方驻朝使领馆人员的安全，中方将切实维护中国在朝公民和中资机构的合法权益和安全。朝鲜当局告知驻朝外交机构，从下周三开始或无法保证这些机构人员的安全。美韩联合军演仍在进行，将持续至4月底。路透