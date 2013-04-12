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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 12日 星期五 15:09 BJT

中国并未增兵中朝边境--新华社

新华社周五报道称，中国并未在中朝边境地带增加驻军。新华社援引中国国防部新闻事务局的说法称，“有关(中国增兵的)报道不符合事实”。此前有外媒报道称中国在边境增兵。路透

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