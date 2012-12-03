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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 3日 星期一 13:46 BJT

中国对朝鲜宣布将发射卫星表示关切

中国外交部发言人秦刚周日就朝鲜宣布将於近日发射卫星答记者问时表示，中方对朝方宣布将发射卫星表示关切，中方也注意到各方反应。外交部网站刊登秦刚的话称，朝鲜有和平利用外空权利，但这一权利受到安理会有关决议等的限制。中方希望各方冷静对待，避免局势轮番升级。路透

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