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时事要闻 | 2016年 9月 9日 星期五 10:29 BJT

朝鲜疑似进行核试验后 中国开始在东北边境监测辐射

路透北京9月9日 - 据周五的电视台官方微博，中国环保部已启动应急预案，开始在东北边境开展辐射应急监测。之前朝鲜疑似进行了核试验。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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