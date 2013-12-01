中国11月官方制造业PMI持稳 经济运行进入平稳区间

香港2月私人住宅楼价续创新高 连涨11个月且升幅为四个月来最大
路透香港3月31日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年2月全港私人住宅楼价指数连续第11个月上升，续攀新高，按月升幅比1月加快且为四个月以来最大；中小型住宅升幅尤为凌厉。此外，2月租金指数亦连续第三个月反弹。
路透北京12月1日 -中国宏观经济先行指标--11月官方制造业PMI较上月持平并高于市场预期，该指数自7月以来连续四个月小幅上升后转为平稳，显示经济运行进入平稳增长区间。
中国国家统计局和物流与采购联合会（CFLP）周日联合公布，11月制造业采购经理人指数（PMI）CNPMIB=ECI为51.4，同上月持平。该数据高于路透访问分析师预估中值51.1。
“11月份PMI指数与上月持平，预示未来经济增长总体平稳。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群评论称。
但他同时指出，生产经营活动预期指数明显回落，反映企业对未来市场前景比较谨慎。综合企业预期、投资、消费、出口等市场需求方面的情况，经济平稳增长态势已初步确立。
下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):
______________________________2013年___________________________ __2012年____
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
12月 11月
PMI(%) 51.4 51.4 51.1 51 50.3 50.1 50.8 50.6 50.9 50.1 50.4 50.6 50.6
浏览中国官方制造业PMI图表，点选:link.reuters.com/gyw94v
CFLP提供的新闻稿显示，同上月相比，11月PMI中生产指数、新出口订单指数、产成品库存指数、采购量指数、进口指数和从业人员指数呈现回升；其余各指数有所回落。
其中，新订单指数环比回落0.2个百分点至52.3；出口新订单指数则较上月升高0.2个百分点至50.6，连续四个月保持在50以上，显示出口形势继续趋好。
生产指数环比微升0.1个百分点至54.5。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河认为，生产增速稳中趋升。由于企业预期良好，加之上游产品价格有所回落、效益改善，制造业生产增速继续保持稳中有升。
同期生产经济活动预期指数则较上月大幅下滑2.6个百分点至54.9。
此外，大型企业PMI指数7月份以来持续上升，11月达到52.4；中型企业PMI指数为50.2，同上月持平，连续两个月保持在50以上；小型企业PMI指数仍然不乐观，11月下降0.2个百分点至48.3，继续位于临界点之下。
此前公布的汇丰11月中国制造业PMI初值微降至50.4，从七个月高位滑落，预示今年四季度中国经济增长势头可能会有所减弱。
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。
以下为中国11月官方制造业PMI各分项详细数据：
11月份 10月份 环比
PMI 51.4 51.4 0
生产指数 54.5 54.4 0.1
新订单指数 52.3 52.5 -0.2
原材料库存指 47.8 48.6 -0.8
数
从业人员 49.6 49.2 0.4
供应商配送时 50.6 50.8 -0.2
间
大型企业PMI 52.4 52.3 0.1
中型企业PMI 50.2 50.2 0
小型企业PMI 48.3 48.5 -0.2(完)
(发稿 吴云凌; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港3月31日 - 香港差饷物业估价署周五发表临时数字显示，今年2月全港私人住宅楼价指数连续第11个月上升，续攀新高，按月升幅比1月加快且为四个月以来最大；中小型住宅升幅尤为凌厉。此外，2月租金指数亦连续第三个月反弹。
路透北京3月31日 - 中国国家外汇管理局发布2016年中国国际收支报告，以专栏形式指出，当前中国对外直接投资较快增长，有益于促进经济增长。但2016年以来中国企业对外直接投资中也出现了一些不够理性的倾向和异常情况，需要积极引导。
路透上海3月31日 - 上海证券报官方网站中国证券网周五早间报导援引大连商品交易所有关人士称，针对实体企业提出的取消夜盘的建议，国内三大商品交易所经监管层批准，正在研究取消相关商品的夜盘交易。