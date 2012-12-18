中国11月FDI同比持续回落

路透北京12月18日 - 受国内外经济不景气拖累,年初以来中国利用外资呈现持续下降态势,11月FDI同比继续回落.中国商务部表示,明年利用外资总体形势还是比较严峻,但预计总量会保持平稳,不会出现大幅度下降.

商务部新闻发言人沈丹阳在发布会上并预计,中国今年全年消费增速大概在14.3%,明年继续保持消费平稳增长有很多有利条件,而当前国内经济企稳迹象逐步显现,是消费增长最重要的基础性因素.

"据商务部初步研判,2013年我国吸收外资的规模仍将保持平稳的态势,不会出现大幅度的下降,"沈丹阳并进一步解释称,明年中国宏观经济增速有望继续回升,且中国利用外资的比较优势依然存在,以及调研显示跨国公司仍将中国作为主要投资地之一等等,"从总体上看中国利用外资保持增长的动力并未消失."

但他也指出,全球投资增长乏力,金融危机爆发后全球投资向其它国家分流比较明显,以及国内要素成本上升等,也意味着"明年利用外资面临的总体形势还是比较严峻".

商务部数据显示,11月全国实际使用外资(FDI)金额82.9亿美元,同比下降5.4%;1-11月全国实际使用外资金额1,000.2亿美元,同比下降3.6%.去年全年FDI为1,160.11亿美元,再创历史新高,同比增长9.72%.而2010年为中国全年FDI首次超过千亿美元关口,达到1,057.40亿美元.

历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 11月

金额 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01 117.57 77.26 99.97 122.42 87.57

同比 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05 -0.74 -6.1 -0.9 -0.3 -12.73 -9.76

**全年消费增速预计在14.3%**

沈丹阳称,今年消费呈现"V型",年初稳中趋缓,但8月之后稳中回升,预计全年消费增速大概在14.3%.

但也要注意到,今年前11个月家电和汽车等销售增速放缓,大中型流通企业的销售增速回落,上海等大城市消费增长也比较慢,餐饮消费增长势头也慢了下来,这些都表明"明年扩大消费仍将面临不小的制约和压力".

沈丹阳透露,商务部将在只能范围内采取必要措施来促进消费,而本月底即将召开全国商务工作会议,届时可能会提出一些思路,并陆续制定配套的具体政策.

国家统计局此前发布数据显示,中国11月社会消费品零售总额同比增长14.9%,亦创下八个月最高位,为自今年3月以来最快增速;1-11月份同比累计增长14.2%.去年全年增速也是14.2%.

他并称,11月进口同比持平一方面是因为国内需求还不够旺盛,经济增速回升缓慢抑制了需求,另一方面是价格因素.据海关统计分析,11月进口量同比增约3%,价格同比却下降2.9%,因此进口同比持平.

"尽管外贸面临的国内环境进一步向好,但外部环境不容乐观,制约外贸增速稳定增长的阻力仍然很大,"他说.

中国海关此前公布,11月中国出口同比增长仅有2.9%,远低于10月和9月分别11.6%和9.9%的增速;同时,11月进口同比也刚刚持平,贸易顺差则收窄至196亿美元.(完)

(发稿 乔艳红/尹嫄婷; 审校 杨淑祯)

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