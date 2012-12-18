中国11月FDI同比持续回落

《路透早报》--2月25日
--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。
路透北京12月18日 - 受国内外经济不景气拖累,年初以来中国利用外资呈现持续下降态势,11月FDI同比继续回落.中国商务部表示,明年利用外资总体形势还是比较严峻,但预计总量会保持平稳,不会出现大幅度下降.
商务部新闻发言人沈丹阳在发布会上并预计,中国今年全年消费增速大概在14.3%,明年继续保持消费平稳增长有很多有利条件,而当前国内经济企稳迹象逐步显现,是消费增长最重要的基础性因素.
"据商务部初步研判,2013年我国吸收外资的规模仍将保持平稳的态势,不会出现大幅度的下降,"沈丹阳并进一步解释称,明年中国宏观经济增速有望继续回升,且中国利用外资的比较优势依然存在,以及调研显示跨国公司仍将中国作为主要投资地之一等等,"从总体上看中国利用外资保持增长的动力并未消失."
但他也指出,全球投资增长乏力,金融危机爆发后全球投资向其它国家分流比较明显,以及国内要素成本上升等,也意味着"明年利用外资面临的总体形势还是比较严峻".
商务部数据显示,11月全国实际使用外资(FDI)金额82.9亿美元,同比下降5.4%;1-11月全国实际使用外资金额1,000.2亿美元,同比下降3.6%.去年全年FDI为1,160.11亿美元,再创历史新高,同比增长9.72%.而2010年为中国全年FDI首次超过千亿美元关口,达到1,057.40亿美元.
历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%):
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 11月
金额 82.9 83.1 84.3 83.26 75.8 120 92.3 84.01 117.57 77.26 99.97 122.42 87.57
同比 -5.4 -0.24 -6.8 -1.4 -8.7 -6.9 0.05 -0.74 -6.1 -0.9 -0.3 -12.73 -9.76
**全年消费增速预计在14.3%**
沈丹阳称,今年消费呈现"V型",年初稳中趋缓,但8月之后稳中回升,预计全年消费增速大概在14.3%.
但也要注意到,今年前11个月家电和汽车等销售增速放缓,大中型流通企业的销售增速回落,上海等大城市消费增长也比较慢,餐饮消费增长势头也慢了下来,这些都表明"明年扩大消费仍将面临不小的制约和压力".
沈丹阳透露,商务部将在只能范围内采取必要措施来促进消费,而本月底即将召开全国商务工作会议,届时可能会提出一些思路,并陆续制定配套的具体政策.
国家统计局此前发布数据显示,中国11月社会消费品零售总额同比增长14.9%,亦创下八个月最高位,为自今年3月以来最快增速;1-11月份同比累计增长14.2%.去年全年增速也是14.2%.
他并称,11月进口同比持平一方面是因为国内需求还不够旺盛,经济增速回升缓慢抑制了需求,另一方面是价格因素.据海关统计分析,11月进口量同比增约3%,价格同比却下降2.9%,因此进口同比持平.
"尽管外贸面临的国内环境进一步向好,但外部环境不容乐观,制约外贸增速稳定增长的阻力仍然很大,"他说.
中国海关此前公布,11月中国出口同比增长仅有2.9%,远低于10月和9月分别11.6%和9.9%的增速;同时,11月进口同比也刚刚持平,贸易顺差则收窄至196亿美元.(完)
(发稿 乔艳红/尹嫄婷; 审校 杨淑祯)
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