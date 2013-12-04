中国11月新增贷款预计无惊喜 M2增速料年尾趋降

* 公布内容: 11月M2及新增人民币贷款等数据

* 公布时间: 无固定时间，最晚12月15日

--调查结果:

11月指标 中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构

数

广义货币供应量(M2)同比% 14.2 13.8-14.6 14.3 13.8 22

新增人民币贷款(亿元) 5,900 5,000-7,000 5,061 4,543 22

人民币贷款余额同比% 14.1 14.0-14.3 14.2 15.0 9

--数据要点:

受年尾的信贷压量等政策因素制约，中国月度信贷数据料平稳回落并靠近年初目标。路透调查预测中值显示，11月新增贷款将略高于上月，广义货币供应量(M2)同比增速则小幅回落。

11月制约银行信贷数据的因素很多，比如银行间市场流动性偏紧，银行吸储压力大导致无钱放贷，而监管层“降杠杆”的思路下，即使外汇占款维持高位，投放到实体经济的货币也难见大幅增长。

接受路透调查的20家机构预测中值显示，11月末M2同比增速料为14.2%，较上月的14.3%略有回落；新增人民币贷款在5,900亿元。

华创证券认为，全年的信贷额度限制依旧较为严格，年末新增人民币信贷不会出现太大波动。社会融资总量中非信贷融资预计依然保持低位，9号文监管从严的预期和利率水平高企将分别从供给和需求端对融资形成制约。

“按全年9万亿的新增信贷目标，以及正常的信贷季度投放节奏来推算，四季度每月信贷投放将不足6,000亿人民币。我们预计在10月信贷投放略低季节性规律后，11月新增信贷会回调至6,000亿左右。”国信证券宏观分析师钟正生认为。

中国政府年初制定的M2全年增长目标是13%左右，目前来看全年M2增速有可能落在14%附近，基本达成目标；而业内普遍认为全年的人民币新增贷款目标是9万亿。

央行数据显示，2013年1-10月社会融资规模为14.82万亿元，比去年同期多1.81万亿元。1-10月人民币贷款增加7.78万亿元，同比多增5,577亿元。

交通银行金融研究中心最新报告称，2013年第四季度，国内经济企稳较为明确，外生流动性补充将比较充裕。预计央行可能通过被动或主动的公开市场操作适当回收流动性。同时，考虑到信贷投放或略有放缓，同业、债券、理财总体规模扩张受到抑制，预计全年M2增速将较前三季度有所放缓至约14%。

而中国官方媒体--中国证券报近日再次呼吁央行把握好货币政策执行力度。并在中证视点的文章中称，随着中国央行“去杠杆”和利率市场化的推进，市场整体利率中枢将面临长期上升趋势。为应对流动性变局，当前央行有必要加大货币政策微调力度，适度小幅“放水”缓解资金紧绷局面。

2013年第12期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。中国经济动能放缓但尚在合理区间，财政资金年底大投放将推动银行体系流动性明显改善，对债市形成支撑，然而央行政策中性略偏紧基调延续、新债供给压力犹存以及新股发行（IPO）重启等因素也令市场预期出现分化。

以下为本次路透调查结果:

M2(同比%) 新增贷款 人民币贷款余额

(亿元人民币) (同比%)

4CAST 14.1 600.0 ~

澳新银行 14.1 580.0 ~

交通银行 14.1 580.0 14.1

西班牙对 14.2 540.0 14.1

外银行

美银-美林 14.4 560.0 14.1

国开证券 14.2 600.0 14.3

招商银行 14.0 600.0 ~

中金公司 14.2 500.0 ~

中信证券 14.0 610.0 ~

大和证券 14.1 520.0 ~

德意志银 14.3 700.0 14.2

行

光大银行 14.4 600.0 ~

国信证券 14.1 600.0 ~

海通证券 14.0 550.0 ~

高频经济 14.6 699.6 ~

宏源证券 14.2 600.0 ~

华创证券 14.1 550.0 ~

华宝信托 14.2 550.0 14.1

兴业银行 14.1 600.0 ~

上海证券 13.8 500.0 14.1

申银万国 14.2 660.8 14.2

瑞银 14.2 520.0 14.0

注：~表示数据不可得。(完)

(发稿 张胜男; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。