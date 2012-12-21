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中国财经 | 2012年 12月 21日 星期五 14:50 BJT

中国11月成品油表观消费同比增5.2%--发改委

路透北京12月21日 - 中国国家发展和改革委员会周五公布,今年11月中国成品油表观消费量2,141万吨,同比增长5.2%.当月底国内成品油库存同比上升134万吨,较上月底增加51万吨.

刊登在发改委网站上的行业快报并显示,11月原油加工量为3,651万吨,同比增长5.8%,1-11月累计加工原油37,788万吨,同比增长1.7%;当月生产成品油2,251万吨,增长7.7%,前11月累计产量同比增长3.8%.

另外,11月天然气表观消费量136亿立方米,日均用气4.54亿立方米,增长15.1%;进口天然气约合38亿立方米,增长22.5%;国内产量98亿立方米,同比增长11.4%.

1-11月,天然气表观消费1,322亿立方米,增长14.7%,同期共进口天然气381亿立方米,增长36.7%,国内产量976亿立方米,同比增长6.8%.(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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