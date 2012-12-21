中国11月成品油表观消费同比增5.2%--发改委

中国今年CPI涨幅接近2%-3%黄金区间 不会以贬值促出口--央行副行长

路透上海3月5日 - 中国央行副行长易纲周六表示，今年中国CPI（居民消费价格指数）涨幅可能比较接近2%-3%的黄金区间；人民币汇率波动总体平稳，中国是一个负责任的大国，不会以贬值来促进出口，也绝不会打货币战。