11月表观石油需求增幅创两年来最大

路透北京12月10日电---中国11月表观石油日需求达到1040万桶的纪录最高,增幅创两年来最大,因炼厂增产来补充库存,这显示经济活动在回暖.

11月表观需求较上年同期增长9%,增速为2011年3月以来最高,显示中国燃料需求增长节奏复苏.

11月的隐性石油需求亦比9月创下的前次纪录高点多出61万桶.分析师预期这波增长动能将延续到明年,因中国政府刺激经济增长的政策可能会在基础建设和工业等领域创造出更多对於燃料的需求,但反弹的速度仍然不确定.

"我们预期经济明年将进一步复苏,这应会帮助提振燃料需求...工业产出的增长料将快於经济复苏脚步,从而支撑柴油和其它工业相关燃料的需求."中国国际金融有限公司(中金公司,CICC)的资深研究员Janet Kong说道.

路透是根据中国国家统计局和海关发布的官方数据来计算隐性燃料需求的.该计算将炼厂加工量和主要炼化产品的净进口量包括在内,但不包括燃料库存的变动,因中国鲜少公布後者的数据.

根据数据,11月炼厂加工量首次突破日均1,000万桶的门槛,达到1,013万桶.

4月份时,中国石油需求出现至少三年来的首次下降,因经济减速令燃料需求受限,但需求自10月开始反弹,因炼厂开始增加产能并补充库存.

炼厂已经启动了总计41万桶产能的新装置,以满足过去两个月内燃料需求的反弹.不过,行业官员表示,一些新开工的车间产能目前仅能实现设计产能的约70%.

路透测算的结果显示,今年头11个月隐性需求同比增长3.5%,至每日约956万桶.这相当於2011年全年增速的一半左右,且不到2010年增速的三分之一.

分析师表示,石脑油需求也可能反弹,今年大多呈现负增长.

但一些交易商表示,炼厂产量增速或将超过需求.

国有油企中海油的一名交易经理称,"需要注意的关键因素在於:炼油厂是否在赚钱,以及由於销售速度可能赶不上产量新增速度,燃料库存是否在不知不觉中增加了."该经理补充道,油价接近110美元意味着炼厂利润率将仍然很小.(完)

--编译 田建华/高琦/王翔琼;审校 程琳

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