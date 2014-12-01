中国11月制造业PMI降至50.3 创八个月低点

比亚迪3-5年内将在国内200多个城市推广新能源车
路透上海4月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪董事长王传福周一晚间表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。
路透北京12月1日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周一联合公布，中国宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至50.3，为今年3月以来最低水准。上月为50.8。
路透此前调查中值显示，中国11月官方制造业PMI预计料降至50.6。
下表为各月官方制造业采购经理指数(PMI):
---------------------2014年--------------------------------- ------2013年-----
11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月
PMI(%) 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3 50.2 50.5 51.0 51.4 51.4
制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。(完
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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