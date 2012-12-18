中国11月房价上行压力加大 土地调控收紧先行（更新版）

* 11月数据显示房价上行压力加大

* 房价持续上升,中央重申调控不放松

* 国土部发文加强土地市场调控

* 市场预计2013年房价延续升势--路透调查

(新增国土部发布会内容和图表)

路透北京12月18日 - 中国房地产市场年末明显回暖.随着成交持续活跃,11月房价较上月涨幅进一步扩大,环比上涨的城市亦大幅增加,显示房价存在上行压力.继续中央经济工作会议重申明年将继续坚持房地产市场调控政策不动摇之后,国土资源部周二表示,将采取措施稳定房地产用地供应,抑制异常地价.

路透根据中国国家统计局周二公布数据测算,11月70个大中城市新建住宅销售价格较上月上涨0.3%,较10月0.05%的环比涨幅明显扩大且为连续第六个月上升.新建商品住宅(不含保障性住房)价格环比上涨的城市也从上月的35个增至53个.

"随着经济回升、投资开工企稳、房价继续上涨,政策收紧的风险正在累积."华融证券分析师赵新奎称.

易居中国研究总监回建强认为,11月房价明显上涨,有年底因素的影响,各类需求(包括首套自住和改善性需求)年底集中释放.但他同时指出,刚需和改善性需求集中释放后明年年初可能又会有所回落,"不会出现像过去那样投资性推动的上涨."

路透稍早对15家中外机构进行的调查显示,2013和2014年中国住宅均价预计将上升,而近期出现的楼市销售回暖将延续至明年;政策上则将基本维持现状,限购限贷不会放松,房产税试点城市扩大明年年内仍有可能.

中国经济继续在企稳回升态势下运行,11月数据总体维持偏暖态势,工业生产明显高于预期,消费与投资增速也保持平稳,房地产没有例外,1-11月房地产投资同比增速升至16.7%,高于此前15%左右的增速,销售亦大幅回暖,11月单月商品房销售额同比增近40%,而今年大部分时间平淡的土地市场也开始升温,部分城市甚至出现"地王".

浏览中国2012年房价走势图表,点选链接:(r.reuters.com/mef74t)

**土地市场调控增强**

国土资源部已注意到11月一些城市的土地市场呈现回暖迹象.该部土地利用管理司司长廖永林周二发布会上表示,国土部要求市场出现波动的城市在三个方面采取切实措施,进一步落实国务院调控要求:一是加供应、稳后市;二是控异常、防波动;三是避免误读误导、稳定市场预期.

廖永林指出,市场出现波动的城市,主要是指统计局指数中的70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅交易价格指数同比上涨或环比连续3个月上涨的城市;住宅或商服用地供应量偏离过去5年平均值、地价同比或环比上涨的城市;近3个月以来出现住宅或商服用地较高异常地价的城市.

"各城市特别是'市场异动三类城市'的国土资源管理部门,要具体分析研判本地市场情况,立即制订对策,采取措施,稳供抑价."廖永林说道.

今年下半年以来,中国土地市场逐步有冷转热,近两月在北京、上海、广州等一线城市,"地王"频现,令房地产市场进一步升温,加速了原本观望的刚需和改善性需求入市.国土局认为下半年地方土地供应放量多属于恢复性供给,符合历年"前低后高"的供地规律,但仍需高度关注存在问题,研判市场走势.

国土部数据显示,截至11月底,房地产用地供应13.34万公顷,同比减少8%,降幅较前三季度收窄4.5个百分点;预计全年有望接近去年水平,达到或超过前五年平均供应量.而且国土部表示,已供土地在加快开发建设,未开工的减少,在建的大幅增加,可望形成充足的房屋供应.

链家地产市场研究部张旭认为,明年房地产调控可能会从全局把控的同时加强重点城市的控制.重点城市的土地供应、高价地及地王等都会受到政府的重点关注;此外,闲置土地的查处力度以及重点土地的核查可能会更加从紧,这对于地方政府以及开发商都是严峻的考验.

**调控不放松**

尽管房价存在上行压力,但分析人士多指出,当前的政策环境与房地产市场高峰时期有很大差别.把握好限购政策,房地产市场不可能出现当年的暴涨.上周末召开的中央经济工作会议即强调,明年将继续坚持房地产市场调控政策不动摇,积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量.

野村首席中国经济学家张智威认为,和2011年中央经济工作会议提出"坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归"相比,今年中央仅称要"继续坚持房地产市场调控不动摇",这或许意味着不会有新举措出台,以遏制近几个月房价的抬头趋势,"政府可能容忍2013年房价进一步上涨."

回建强亦留意到这一措辞变化,他认为在城镇化过程中,对于刚需和改善需求推动的房价上涨,不应严控,"还是要有市场化因素和规律,否则就成了完全的行政控制,走了倒退的路,...价格上涨我认为还应该比照CPI和收入的上涨来看."

在历时三年的严密调控下,70个大中城市新建住宅销售价格同比已连续第九个月下降,但11月同比跌幅缩窄至0.7%.

部分一线城市房价压力仍大,北京与上海11月新建住宅销售价格指数分别同比上升0.7%和下降0.8%.

房价(较上年同期变动,%)

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月

-0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2

(较上月变动,%)

0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良/黄凯)

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