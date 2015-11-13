中国核电装机规模预计到2030年达1.2亿-1.5亿千瓦--报载

路透上海11月13日 - 上海证券报周五报导称，中国国家能源局牵头制定的核电“十三五”规划已有初步方案，正在征求意见；而规划涉及核电发展中长期展望，预计2030年核电装机规模达1.2-1.5亿千瓦，核电发电量占比提升至8%-10%。这说明，未来很长时间，核电将是提升非化石能源发电占比的重要力量。

报导并指出，此前《核电中长期发展规划（2011-2020年）》及《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》等公开文件明确，到2020年，核电装机容量5,800万千瓦，在建3,000万千瓦规模，发电占比从目前的2%提升至4%。

报导援引中国核能行业协会专家表示，如果“十三五”（2016-2020年）目标不下调，完成8,800万千瓦的既定目标，预计“十三五”期间每年开工5-6台机组。

此外，核电“十三五”还将重点关注提高天然铀自主供应、核燃料循环产业发展、军民融合、供应设备国产化率等核心问题。目前相关细节还在研究论证中。

报导还引述分析人士指出，核电项目从前期选址到完成建设周期长达8-10年，因此“十三五”需要提前规划中长期核电建设目标。由于核电主泵、蒸汽发生器等关键设备建设周期长，随着未来核电装机大规模提升，“十三五”时期核电设备供应链需求有望大幅提升。（完）