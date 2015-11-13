中国核电装机规模预计到2030年达1.2亿-1.5亿千瓦--报载

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海11月13日 - 上海证券报周五报导称，中国国家能源局牵头制定的核电“十三五”规划已有初步方案，正在征求意见；而规划涉及核电发展中长期展望，预计2030年核电装机规模达1.2-1.5亿千瓦，核电发电量占比提升至8%-10%。这说明，未来很长时间，核电将是提升非化石能源发电占比的重要力量。
报导并指出，此前《核电中长期发展规划（2011-2020年）》及《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》等公开文件明确，到2020年，核电装机容量5,800万千瓦，在建3,000万千瓦规模，发电占比从目前的2%提升至4%。
报导援引中国核能行业协会专家表示，如果“十三五”（2016-2020年）目标不下调，完成8,800万千瓦的既定目标，预计“十三五”期间每年开工5-6台机组。
此外，核电“十三五”还将重点关注提高天然铀自主供应、核燃料循环产业发展、军民融合、供应设备国产化率等核心问题。目前相关细节还在研究论证中。
报导还引述分析人士指出，核电项目从前期选址到完成建设周期长达8-10年，因此“十三五”需要提前规划中长期核电建设目标。由于核电主泵、蒸汽发生器等关键设备建设周期长，随着未来核电装机大规模提升，“十三五”时期核电设备供应链需求有望大幅提升。（完）
(发稿 边竞；审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。