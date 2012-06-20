全国政协呼吁政府放松地产调控

联想集团出售物业发展公司股权予融创中国 获利近17亿港元
路透香港3月2日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四称，以约16.17亿元人民币（约合18.25亿港元）出售主要从事物业发展的成都联创融锦投资的49%股权予融创中国，预计获利近17亿港元。
路透北京6月20日电---中国日报周三报导称,全国政协呼吁政府放宽房地产市场的调控,以确保国内经济的快速增长.
报导援引全国政协的提案称,中央政府应该考虑放松地产调控.
"应该放松对一线城市高档住宅的限购,"报纸援引提案称.
该提案亦建议,刺激经济增长应该更依赖降息,而不是调降银行存款准备金率.
这是中国有影响力的经济顾问团体首次呼吁政府,放宽对一度火热的地产市场的管控.在政府抑制房价措施的影响下,地产市场降温.
许多地产开发商和一些经济学家警告道,如果政府的地产严控措施持续过久,恐将经济拖入大幅下滑,不过政府并未因此放松立场.(完)
--编译 吴云凌;审校 龚芳
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