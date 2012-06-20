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中国财经 | 2012年 6月 20日 星期三 11:03 BJT

全国政协呼吁政府放松地产调控

路透北京6月20日电---中国日报周三报导称,全国政协呼吁政府放宽房地产市场的调控,以确保国内经济的快速增长.

报导援引全国政协的提案称,中央政府应该考虑放松地产调控.

"应该放松对一线城市高档住宅的限购,"报纸援引提案称.

该提案亦建议,刺激经济增长应该更依赖降息,而不是调降银行存款准备金率.

这是中国有影响力的经济顾问团体首次呼吁政府,放宽对一度火热的地产市场的管控.在政府抑制房价措施的影响下,地产市场降温.

许多地产开发商和一些经济学家警告道,如果政府的地产严控措施持续过久,恐将经济拖入大幅下滑,不过政府并未因此放松立场.(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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