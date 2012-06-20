全国政协呼吁政府放松地产调控

路透北京6月20日电---中国日报周三报导称,全国政协呼吁政府放宽房地产市场的调控,以确保国内经济的快速增长.

该提案亦建议,刺激经济增长应该更依赖降息,而不是调降银行存款准备金率.

这是中国有影响力的经济顾问团体首次呼吁政府,放宽对一度火热的地产市场的管控.在政府抑制房价措施的影响下,地产市场降温.